Un nou volum de l’històric personatge d’en Teo busca acostar el càncer als més petits. Es tracta del conte il·lustrat Teo descobreix el càncer (Timunmas), que recorre les diferents etapes que viu un pacient infantil amb càncer des del moment del diagnòstic. La iniciativa s’ha desenvolupat en col·laboració amb diverses entitats, entre elles l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) i té per objectiu fer entendre la malaltia als més petits. En el procés de redacció també hi han participat experts de la Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, dos hospitals de referència en el tractament de la malaltia. Violeta Denou ha fet les il·lustracions del conte. A la iniciativa també hi ha participat la farmacèutica Bayer. Per a l’AFANOC «la comprensió i la involucració de tots els membres de la família en la malaltia que pateix un dels seus membres és clau per assegurar un suport incondicional i conscient».