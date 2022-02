'Alcarràs, de la directora catalana Carla Simón, ha conquistat aquest dimecres l'Os d'Or de la 72a edició de la Berlinale. Simón (Barcelona, 1983) havia commogut a públic i premsa amb la seva magistral immersió en el món amenaçat del petit agricultor, i des de la seva projecció el dimarts havia entrat en el triat grup de favorites per al premi.

Simón va néixer a Barcelona, però va passar bona part de la seva infància i joventut a Les Planes d'Hostoles. I és que amb sis anys, els seus pares van morir de SIDA, motiu que la va portar a traslladar-se a la Garrotxa per viure amb els seus oncles. Aquesta experiència va ser el rerefons de la seva primera pel·lícula, "Estiu 1993", estrenada el 2017 i que va rebre molts reconeixements en diversos festivals. Berlín ja va somriure Simón el 2017 amb premi a la millor 'opera prima' de totes les seccions i el Gran Premi del Jurat Internacional de la secció Generation Kplus

Qui no va tenir sort en el palmarès va ser Isaki Lacuesta. I això que el director gironí va tenir molt bona acollida amb "Un año, una noche", un relat íntim de les ferides i els traumes d'una parella que va sobreviure als atemptats de Bataclán a París. El director adapta, al costat d'Isa Campo i Fran Araújo, el llibre de Ramón González "Paz, amor i Death metal" en una producció protagonitzada per Nahuel Pérez Biscayart i Noémie Merlant.

El triomf de Simón en la Berlinale de 2022 s'uneix als aconseguits ja pel cinema espanyol: el 1978, ex-aequo, per Emilio Martínez Lázaro amb 'Las palabras de Max', José Luis García Sánchez amb 'Las truchas', i Tomás Muñoz amb el curtmetratge 'Ascensor'; i el 1983 per Mario Camus per 'La colmena'.