Simona Levi és dramaturga, docent, promotora i gestora cultural. Per sobre de tot, però, és activista i la creadora d’Xnet, una plataforma impulsada el 2008 amb l’objectiu de proposar canals de difusió culturals alternatius després que Youtube li censurés el 2006 un vídeo que formava part d’una peça teatral on denunciava l’especulació bancària amb l’excusa de no complir els copyrights. «Els copyrights haurien de servir per a protegir l’artista, no per censurar-lo», protestava Levi a l’inici de la conferència que va impartir ahir a la Biblioteca Ernest Lluch de Girona titulada Fake News i manipulació informativa. La xerrada, presentada pel periodista gironí i cap de redacció del Diari de Girona Alfons Petit, girava entorn de les idees que es desenvolupen al llarg del llibre #Fake You. Fake news i desinformació (Raig verd, 2019), escrit per la mateixa Levi conjuntament amb altres autors.

«Internet és una eina fantàstica i amb la qual podem millorar la democràcia». Amb aquesta sentència començava Simona Levi la xerrada per deixar ben clar que en cap cas Internet va néixer per a complicar-nos la vida si no més aviat pel contrari: facilitar-nos-la. De fet, segons apuntava l’experta, internet permet que la informació deixi d’estar en mans d’uns pocs per a poder estendre’s en diferents capes de la població. «Internet permet anul·lar qualsevol intermediació entre la informació i el poder», assenyalava Levi, al mateix temps que criticava el discurs negatiu que gira en torn a aquesta eina. «En cap cap cas la desinformació ha nascut per culpa d’internet perquè, en realitat, sempre ha existit», remarcava l’activista mentre afegia que «hi ha molta tendència a fixar-se en la desinformació online, però és que també hi ha molta desinformació offline», com ara els discursos i la propaganda política.

És precisament aquí on Simona Levi centra el seu discurs assegurant que «els principals productors de les notícies falses són els agents de poder perquè són els qui tenen els mitjans i els recursos per viralitzar-les». De fet, només cal tenir en compte que el 47,7% dels grans grups de comunicació formen part d’algun partit partit polític, així, tal com assegurava Levi, «tots els camins de la desinformació porten als partits polítics, siguin del color que siguin».

Una altra dada que va destacar i que cal tenir en compte és la següent: a Espanya hi ha entre un 15% i un 25% d’usuaris falsos (els també anomenats bots) en tots els perfils oficials de partits polítics, siguin de dretes o d’esquerres, fet que permet escampar notícies falses i generar debat molt més fàcilment que si ho fes un usuari normal.

Davant d’aquestes circumstànicies, Simona Levi i l’equip d’Xnet demanen la verificació obligatòria en comunicació a les institucions, partits polítics, empreses i mitjans de comunicació perquè «mai podem parlar de veritat, però sí que ho podem fer de la verificació: d’on ve la informació? Qui ens la dona?», es qüestionavaLevi.