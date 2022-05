El festival Strenes tanca el desè aniversari a Girona amb un balanç satisfactori per part dels organitzadors. El director del certamen, Xavi Pascual, ha assegurat que l'Strenes ha estat «un bon tràiler» de la temporada musical que es viurà a Catalunya aquest estiu, després que s'hagin arribat als 20.000 espectadors. Aquesta xifra és similar a les dades que registrava el festival abans de la pandèmia. Pascual també ha afegit que ja comencen a treballar amb l'edició del 2023, en què es desplegarà un projecte educatiu vinculat al festival. El que queda a l'aire és si es tornarà a fer el concert inaugural al terrat de l'oficina de turisme de Girona, ja que Pascual ha assegurat que per programar-lo caldria tenir més subvencions o mecenatges.

Suu va ser l'encarregada de tancar la programació de la desena edició del festival Strenes a Girona el diumenge passat, 1 de maig. Ara, la programació es trasllada a Barcelona on hi haurà les actuacions de Doctor Prats, Magalí Sare i Tribade de cara a les tres setmanes vinents. El director del festival, Xavi Pascual, s'ha mostrat molt satisfet dels resultats aconseguits en aquesta desena edició a Girona, recuperant una assistència similar a la d'abans de la pandèmia.

Dels 20.000 espectadors que han passat pel festival, 2.200 ho han fet en les actuacions amb entrada lliure i els 17.400 restants han estat a través dels concerts de pagament. De fet, el festival ha esgotat les entrades en onze concerts (Jorge Drexler, Sergio Dalma, Els Pets, Els Catarres, Delafé y las Flores Azules, Macaco, Suu, Blaumut, Ramon Mirabet i Brams). Aquestes bones dades d'afluència fan que el director del festival, Xavi Pascual, prevegi una bona temporada musical a Catalunya. «Si l'Strenes ha estat un bon tràiler del qual vindrà al país, la pel·lícula és molt bona», ha assegurat Pascual. El director ha celebrat que la caiguda de les restriccions sanitàries hagin permès que els artistes i la música s'emportin tot el protagonisme del festival.

Només un 21% de residents del Gironès

A més, Pascual ha celebrat que hagin pogut recuperar els espectadors d'arreu de Catalunya, que l'any passat va ser impossible fer-ho a causa del confinament municipal i comarcal. De fet, dels assistents que han passat per l'Strenes, un 79% són de Barcelona o d'altres parts de la demarcació de Girona i només un 21% resideixen al Gironès. El director de l'Strenes creu que aquestes xifres permeten convertir el festival com «un pol d'atracció» de visitants a la ciutat que repercuteix en l'economia gironina, sobretot en l'àmbit de l'hostaleria.

El concert del terrat, a l'aire

Mentre els promotors del festival comencen a treballar en la programació de l'11a edició de l'Strenes, encara queda pendent saber si es recuperarà el concert inaugural del festival que es feia cada any des del terrat de l'oficina de turisme que hi ha a la Rambla de Girona. Xavi Pascual assegura que les activitats gratuïtes han de buscar-se una via de «sostenibilitat» perquè «tenen un cost igualment». Per això ha demanat augmentar les subvencions de les administracions al festival per garantir que la primavera que ve el festival torna a arrencar des del terrat de l'oficina de turisme. Aquest finançament del concert gratuït podria venir per part de les administracions o de mecenatges privats que inverteixin per fer aquesta activitat cultural oberta al públic.

Projecte educatiu

Aquest any el festival Strenes ha encetat un projecte educatiu que vincula el festival amb els instituts de la ciutat. Com a primera activitat, s'han programat diverses xerrades de l'artista Alfred Garcia a les aules dels instituts. Pascual creu que aquesta iniciativa ha tingut molt bona acollida i per això serveix de «primera pedra» del projecte educatiu que acabaran de desplegar a partir del curs vinent. En aquesta línia el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha celebrat que el festival promogui el binomi de cultura i educació, una de les prioritats del consistori gironí. Per això ha convidat a Pascual i tot l'equip del certamen en continuar explorant aquesta via.

Ludwig Band, premi Talent Gironí 2022

Per altra banda, la roda de premsa d'aquest dimecres per fer balanç del festival també ha servit per anunciar el guanyador de la secció Talent Gironí d'enguany. Es tracta d'un programa que vol impulsar artistes emergents de les comarques gironines. Aquest any els escollits per emportar-se el títol és el grup Ludwig Band.