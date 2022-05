La cantant i compositora Suu va tancar ahir els concerts del festival Strenes a Girona. Ho va fer omplint les escales de la catedral, on es van aplegar 842 espectadors, entre ells molt públic juvenil. La barcelonina va oferir un concert d’hora i mitja en la qual va repassar les cançons del seu nou àlbum, Karaoke, que va combinar amb èxits de sempre com Temazo, Bcn tropical o Tant de bo, un dels temes que més van emocionar els espectadors. El de Suu va ser l’últim concert que es va fer a Girona en aquesta edició de l’Strenes, que ha estat un «èxit de públic» fregant els 20.000 espectadors. El seu director, Xavi Pascual, confia que en els espectacles programats a Barcelona la resposta sigui la mateixa.

Suu va començar el concert amb una intro que va enllaçar amb Todo lo que canto, Si no saltas i Bcn tropical, moment que va fer aixecar per primera vegada els espectadors que omplien les escales de la catedral de Girona. Natural, Soy i De ti para mi -la cançó preferida de la cantant del darrer disc- van precedir a la versió de Moda juvenil. El moment àlgid va arribar quan van sonar les notes de Tant de bo, que Suu va cantar acompanyada de Beth Rodegas, davant dels aplaudiments del públic.

El concert va acabar amb Temazo, Tu a Menorca i jo a l’Escala i Nota de voz, que va precedir Karaoke, el tema que dona nom al disc i amb el que la cantant de Barcelona es va acomiadar, rebent una llarga ovació d’un públic majoritàriament jove i molt entregat.

Els Pets convencen

Els Pets van omplir dissabte les escales de la catedral de Girona en l’estrena del seu nou disc, 1963. Els de Constantí van repassar les dotze cançons del nou àlbum, que van combinar amb clàssics de sempre com S’ha acabat, Bon dia o Una estona de cel, que van fer aixecar els 842 espectadors que no es van voler perdre un dels concerts que va generar més expectació del festival Strenes. Tot plegat amb la incertesa de la pluja que havia començat a caure a mitja tarda a la ciutat i que va mantenir en suspens la celebració del concert. Finalment, però, Els Pets van sortir a l’escenari i van fer vibrar un públic entregat que no va deixar de cantar les cançons de la banda.

El concert va començar amb la incertesa de la pluja però amb moltes ganes per part d’un públic actiu i que el cantant Lluís Gavaldà no va dubtar a interpel·lar ja des de Descafeïnat, la primera cançó que va sonar. La van seguir No t’escolto i Jordi Puig. El primer dels grans èxits de la banda de Constantí va ser Aquest cony de temps, que va fer aixecar els espectadors que van omplir les escales de la catedral. A partir d’aquell moment es van enllaçar cançons del nou disc amb les típiques d’altres àlbums que van seduor un públic que fins a última hora va estar pendent del cel. I és que la pluja que va caure al llarg del dia a Girona va fer témer per la suspensió del concert.

Tantes coses a fer, S’ha acabat, el single Ulls com piscines, Hospital del mar i Bon dia van servir per tancar el concert abans de l’inci dels bisos, que van fer que el públic es posés dret fins el final. No vull que t’agradi aquesta cançó, Jo vull ser rei, Una estona de cel i Bona nit van tancar el concert. La formació va acabar ovacionada pels prop de 850 espectadors que no es van voler perdre el concert i que feia dies que havien esgotat les entrades. Una ovació que es va allargar i que va agrair constantment Gavaldà.

L’etapa gironina del Festival Strenes 2022 ha reunit gairebé 20.000 persones en la quarantena d’espectacles que s’han fet. Concerts com els de Jorge Drexler, Dorian, Macaco, Els Pets, Els Catarres o Suu han esgotat les entrades i el retorn de Delafé y las Flores Azules, Blaumut i Ramon Mirabet, entre d’altres, també han estat un èxit. Des de la direcció, però, van assenyalar la bona acollida de les noves propostes musicals que copaven fins a un 50% de la programació gràcies a artistes com La Ludwing Band, Sofia Gabanna, Renaldo&Clara, Habla de Mí en Presente, Lal’ba i Maio, entre d’altres.

El de Suu va ser el darrer concert que es va fer a Girona en aquesta edició del Festival Strenes, que ara es trasllada a Barcelona. Dorian va ser l’encarregat d’animar les escales de la catedral divendres, dissabte ho van fer Els Pets, que van omplir l’aforament i ahir va ser el torn de la cantant barcelonina. A partir d’ara, el festival es trasllada a Barcelona amb les actuacions de Doctor Prats, Tribade i Magalí Sare. El certamen musical tancarà la desena edició el 21 de maig.