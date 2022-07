El nou tema de Rigoberta Bandini i Amaia Romero ‘Los payasos de la tele’ ja està disponible a totes les plataformes. Després de diversos dies en què les dues artistes havien deixat caure algunes pistes a les xarxes socials, amb tuits relacionats amb fragments de la cançó i fins i tot la imatge de la portada del ‘single’, el concepte final de la col·laboració ha sorprès a tothom.

Les dues cantants han creat el seu nou tema agafant com a base la tornada de ‘Los días de la semana’, una de les cançons infantils més emblemàtiques de ‘Los payasos de la tele’, per transformar-la en una cançó pròpia del segle XXI, amb lemes feministes que reivindiquen la diversió i la festa.

L’antítesi de la versió original

Per entendre al complet la nova cançó, doncs, cal mirar al passat i escoltar la versió escrita pel famós pallasso Miliki. La lletra explicava la història d’una nena petita que no podia anar a jugar perquè havia de complir diferents obligacions de la llar.

D’aquesta manera, cada dia de la setmana la nena havia de deixar de banda la diversió per una obligació diferent, donant pas a l’afegitó que s’ha quedat gravat en la memòria de tots els oients: «así lavaba así, así», «así planchaba así, así» o les respectives versions segons el día.

‘Así bailaba’, en canvi, capgira per complet la idea de la cançó infantil i posa el focus en la importància de ballar i divertir-se per sentir-se bé, com reflecteix un dels versos més repetits en la tornada: «Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar».

Un missatge aplaudit

De moment, la rebuda de la cançó està sent molt positiva a nivell d’audiències. En tan sols unes hores, el tema –concretament l’àudio oficial, ja que no disposa de videoclip– ha aconseguit fer-se un lloc a la llista de tendències de YouTube Espanya.

A més, diverses usuàries han publicat els seus missatges de suport a les xarxes socials, aplaudint la intenció de la col·laboració: «Tota una generació necessitàvem aquesta reapropiació, finalment la nena se’n va a... BALLAR!!!!! Gràcies!», ha exclamat @Noeblanch a Twitter.

Toda una generación necesitabamos esta reapropiación, finalmente la niña se va a...BAILAR!!!!!

Gracias! https://t.co/JipzT3EVv5 — Noemí Blanch (@Noeblanch) 8 de julio de 2022

Rigoberta anuncia una retirada temporal

‘Así bailaba’ ha vist la llum tan sols uns dies després que Rigoberta Bandini anunciés en el programa ‘La Resistencia’ que abandonarà temporalment els escenaris.

Segons va revelar l’autora d’‘Ay mama’, es tracta d’una «retirada llarga» que es produirà després de la gira que el seu equip està preparant per a la pròxima tardor.