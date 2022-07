El festival Tempo de Girona ha anunciat un important canvi en la seva programació. El concert de la GIO Symphonia, previst pel pròxim divendres 29 de juliol, i que havia de cloure la secció Tempo Jurats es trasllada finalment al passeig Arqueològic, indret que acull durant tot el mes de juliol el concorregut Espai Village. A més a més, l'actuació, que fins ara era de pagament, passa a ser gratuïta, com la resta de concerts que tenen lloc en aquest escenari. L'organització del certamen retornarà en les pròximes hores l'import de les entrades que ja havien estat adquirides per aquest espectacle.

La GIO Symphonia, un quintet de cordes elèctriques, bateria i teclats que enguany celebra deu anys de vida, presentarà en primícia a Girona "E-Strings". L'espectacle, que es podrà gaudir a partir de les 21.30 h, fusiona gèneres tan diversos com la música clàssica, el pop, el rock, el dance més ballable o els ritmes llatins amb un so únic i una acurada posada en escena. D'aquesta manera, els espectadors podran escoltar des de peces de compositors clàssics com Händel o Beethoven, a grans èxits de la música pop d'artistes com Lady Gaga o Coldplay, passant pel rock de Jon Bon Jovi o la música de ball de David Guetta. El mateix dia, a les 20.30 h, l'escenari acollirà el concert del jove cantant gironí de músiques urbanes Pol Bordas.

El festival Tempo ha recuperat enguany els concerts de pagament que habitualment tenen lloc a la plaça dels Jurats. El cap de setmana del 8 al 10 de juliol l'escenari va acollir els concerts de La Casa Azul, Ramon Mirabet i una vetllada centrada en el talent femení que va comptar amb les actuacions de Blondex, Cecilia Krull, Joina i La Bien Querida. L'Espai Village mantindrà les seves portes obertes fins al pròxim diumenge 31 de juliol, en una darrera jornada en la qual actuaran la rosinca Madamme Mustash i la formació gironina i maresmenca de reggae Cookah P & Boom Boom Fighters.