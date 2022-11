La ciutat de Girona va retre ahir al vespre un sentit homenatge a l’escultor Francesc Torres Monsó (Girona, 1922 – Salt, 2015), coincidint amb la commemoració del centenari del seu naixement. L’acte va tenir lloc a la sala polivalent de La Marfà i va comptar amb la presència del vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats. També van participar-hi diferents persones destacades del món de l’art gironí, a més d’un nodrit grup de familiars de l’artista. Entre els assistents, també hi eren el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, la portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, l’arxiver de l’Ajuntament de Girona, Joan Boadas, o el llibreter Guillem Terribas.

El reconeixement de la ciutat a l’escultor, restaurador i ceramista, una de les figures més destacades de l’art català durant la segona meitat del segle XX, va arrencar al peu de l’escultura de l’artista, La Mamaroca, situada davant del Centre Cívic de Santa Eugènia. Tot seguit, ja a la Marfà, la cap del servei d’Arts Visuals, Museus i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Girona, Carme Sais, va presentar l’acte recordant Torres Monsó com «figura imprescindible de l’escultura catalana». «Va ser un dels artistes amb més projecció de Girona, però també el que hi ha deixat més empremta, per la seva influència en altres artistes i també per les nombroses obres que es poden trobar a l’espai públic» va afegir en el seu discurs, en el qual també va reivindicar que, tot i néixer al carrer Bisbe Lorenzana, l’artista va viure tota la seva vida al barri de Santa Eugènia. Sais també va excusar l’absència de l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, que a última hora va haver de cancel·lar la seva presència

Després de la presentació de l’homenatge, van pujar a parlar artistes molt pròxims a Torres Monsó, entre els quals, Pep Admetlla i Glòria Bosch, que van voler posar en valor el «perfil més humà» d’un escultor que sempre es va mostrar disposat a aconsellar i ajudar als joves talents en els seus primers passos. També van intervenir en el reconeixement Jordi Font, Carme Ortiz, Josep M. Oliveras i Magdala Perpinyà i Elisa Torres, que va tancar l’acte en representació de la família.

L’escultura pòstuma

L’Ajuntament de Girona va voler aprofitar l’homenatge a Torres Monsó per presentar Univers, el projecte d’escultura pòstuma que el consistori ubicarà pròximament a la plaça d’Europa, tal com ja va avançar Diari de Girona el passat 5 d’octubre. Es tracta d’un conjunt de lletres vermelles d’acer inoxidable on es pot llegir la paraula «Univers».