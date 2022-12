El festival Temporada Alta tancarà l'edició d'aquest 2022 aquest cap de setmana amb un musical. Es tracta de 'Sondheim x Sondheim', un homenatge al compositor que va morir l'any passat i que està dirigit per Mario Gas. Al llarg d'una hora i tres quarts es repassaran alguns dels temes més representatius dels musicals 'Golfus de Roma', 'Follies', 'Sweeney Todd' o 'A Little Night Music', musicals composats per Stepgen Sondheim que a Catalunya van arribar de la mà de Mario Gas. El musical es podrà veure el divendres i dissabte al Teatre Municipal de Girona i hi participaran 21 intèrprets, com ara Jordi Boixaderas o Vicky Peña. També hi haurà una banda d'onze músics en directe.