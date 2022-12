Allò que semblava per alguns impossible, que Calonge es consolidés com la primera booktown de Catalunya, celebrarà aquest dissabte el primer aniversari amb múscul i un somriure. Tres-cents seixanta cinc dies després les set llibreries que el desembre passat es van obrir en diversos locals desocupats del nucli antic segueixen al peu del canó amb múscul suficient per seguir veient el futur amb optimisme.N’hi ha dues de generalistes, Libelista i Rals Llibres. I cinc de més específiques: Llibooks (infantil), La Viatgeria (viatges), Calonge Còmics (còmic), Orient (pensament i medicina oriental) i Cocollona (temàtica espiritual).

Per celebrar el primer aniversari del projecte Calonge ha preparat per aquest dissabte una gran diada cultural. Les activitats arrencaran a mig matí amb la signatura a les llibreries d’una quinzena d’escriptors i escriptores. La programació també comptarà amb activitats infantils (Cicle Llibremenuts), musicals (Cicle Llibresons), de dansa (Cicle Llibrescènics) i amb la combinació de poesia i vi (Cicle Vi en vers). A banda d’això, també hi haurà la projecció d’un mapping dissenyat amb motiu de l’aniversari: Calonge, per molts llibres! a partir de les 19h. Els actes de commemoració es complementaran amb l’acte teatralitzat Un aperitiu al flore del Cicle Essencials, el proper divendres i un concert de la Cobla Sant Jordi el diumenge (11h).

Les set llibreries, dins de la seva especificitat, s’han anat adaptant a les demandes del mercat. La temporada de Nadal de l’any passat va ser molt bona i també s’han viscut moment àlgids com la Diada de Sant Jordi o, a l’estiu, l’augment de visitants i turistes atrets pel reclam dels llibres. També hi ha hagut moment de vendes més baixes, però totes les set empreses van a la una i defensen el projecte com una alternativa al turisme de sol i platja habitual de la Costa Brava. La majoria dels llibreters de Calonge van deixar enrere d’altres negocis i projectes per començar, des de zero, l’aventura dels llibres.