La quarta edició del cicle Cinc cèntims de creació local de Banyoles, que es farà entre els mesos de gener i març es dedicarà aquest any al cinema. En aquesta edició, el cicle de la biblioteca banyolina analitzarà les obres de directors com el banyolí Albert Serra; el gironí Isaki Lacuesta, molt vinculat a la ciutat durant la seva infància i adolescència, i també a Christophe Farnarier, cineasta francès establert al Pla de l’Estany.

Una altra de les propostes destacades de la biblioteca de banyoles en aquest semestre serà també la segona edició del cicle Vers l’estany, conduït per l’escriptor i periodista Joan-Lluís Lluís i que comptarà amb Carles Rabassa, Maria Callís Cabrera, Lluís Calvo i Míriam Cano.

Continuaran també les activitats per al públic familiar amb L’hora del conte, el Biblionadons i l’Story Time, així com els clubs de lectura, tant per a adults com infantil, i les presentacions.