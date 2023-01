El cineasta gironí Jordi Calvet ha guanyat sis premis amb el curtmetratge 'Takbir' a l'Indie Short Fest que es fa a Los Angeles (EUA). Es tracta d'un certamen de curtmetratges independents molt important que es fa a la ciutat del cinema. 'Takbir' és un film on un autor de thrillers denuncia a la policia que l'ISIS li ha copiat algunes de les idees que havia ideat per una falsa sèrie de televisió. Aquest és el primer curtmetratge del gironí que ja acumula diverses distincions i s'ha presentat als festivals de Sitges, Cannes o al Japó. Ara, 'Takbir' ja es prepara per aterrar al Canadà i Califòrnia amb diverses nominacions en d'altres festivals de cinema.

Jordi Calvet ha aconseguit el guardó de Millor curtmetratge del gènere de thriller, Millor productor, Millor director revelació, Millor guió, Millor curt de llengua estrangera de la temporada i Millor repartiment. Els premis s'han anunciat aquest desembre a l'Indie Short Fest que es fa a Los Angeles i es preveu que en les properes setmanes facin una gala on Calvet assisteixi conjuntament amb altres guanyadors del certamen a la capital del cinema. El curtmetratge 'Takbir' s'estrenava el passat 11 d'octubre mostrant una ficció vinculada amb el jihadisme. La ficció detalla la història d'un autor de thrillers que rep l'encàrrec d'una productora de Turquia per fer una sèrie de televisió sobre un grup terrorista que realitza atemptats a diverses ciutats. Sis mesos després, aquest autor veu com el grup ISIS materialitza dues de les propostes d'atemptats que havia ideat l'autor. Davant del terror que viu l'home al veure que s'ha convertit en el cervell d'aquestes operacions, decideix anar a la comissaria de la Policia Nacional per avisar-los que el proper atemptat s'hauria de produir a Madrid. 'Takbir' és el primer curtmetratge que ha dirigit Jordi Calvet, tot i que compta amb un càsting de primer nivell. En ell hi actuen Pedro Casablanc, Xènia Tostado, Octavi Pujades, Macarena Gómez o Ares Teixidó. Des de la seva estrena, Jordi Calvet ja ha presentat el curtmetratge a diversos festivals de cinema, aconseguint diversos premis. El primer d'ells va arribar des de casa, en el Girona Film Festival, però també ha aconseguit guardons en festivals de Japó i Àmsterdam. A més, 'Takbir' ja s'ha reproduït a Sitges o Cannes. «Vaig tenir a les xarxes amenaces de seguidors del Real Madrid» Premi en el festival de Nador L'últim dels premis ha arribat aquest mateix desembre, al Festival Internacional de Nador (Marroc) quan Jordi Calvet va aconseguir el premi de millor curtmetratge. Jordi Calvet, que també és regidor del PSC a l'Ajuntament de Girona, va rebre el premi de Nador a mans del viceconseller d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació de la Junta d'Andalusia, Enric Millo. Calvet s'ha mostrat eufòric amb la bona rebuda que està tenint aquest curtmetratge en el circuit dels festivals i ara ja té la mirada posada en dos cites més, una a Vancouver i l'altra a Califòrnia. En aquestes dues ciutats es farà un festival de cinema on 'Takbir' també està nominada. El terrorisme, present en la ficció de Calvet 'Takbir' es basa en la novel·la 'L'espasa d'Al·là', que Calvet va publicar el 2015. En aquest cas, Calvet basava la ficció en un atemptat terrorista al Camp Nou durant un derbi entre el Barça i el Madrid. Arran d'aquesta novel·la, l'autor va fer promoció del llibre i molts periodistes li preguntaven si patia perquè el llibre no servís d'idea per a nous atemptats. Calvet creu que "es tracta de ficció" i que cal diferenciar entre la realitat i allò que un escriu en una novel·la. "No crec que a un director de cinema americà li facin la mateixa pregunta", ha afirmat l'autor. Malgrat tot, va decidir començar a escriure el guió del curtmetratge que ha acabat veient la llum aquesta mateixa tardor.