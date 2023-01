Artistes, programadors i distribuïdors d’arts escèniques de Catalunya i Balears participaran aquest mes de gener a Teatro a Mil i Santiago Off, dos rellevants festivals d’arts escèniques de Xile. L’expedició organitzada per l’Institut Ramon Llull (IRL) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) la formen 8 companyies com Sarruga, Insectotròpics, Ça Marche, Reinaldo Ribeiro i Pau Aran, que oferiran una quarantena d’actuacions a diferents ciutats i escenaris. A més, gràcies a la col·laboració que l’IRL ha establert amb el Festival Teatro a Mil, també viatjaran més de 20 professionals del món de les arts escèniques, que participaran en les trobades del sector que es duen a terme en aquests festivals.

Vuit companyies de Catalunya i les Balears formen part de la programació d’aquests dos festivals, amb 40 actuacions a diferents ciutats i escenaris. Són Pau Aran, Sarruga, Insectotròpics, Hotel Iocandi, Ça Marche, Tshock Cultural Emocional, Hermanas Picohueso (en producció amb Teatro Bruma de Xile) i Reinaldo Ribeiro. Pel que fa a les trobades professionals, hi participaran 20 persones escollides en una convocatòria oberta, entre les quals hi haurà representants de FiraTàrrega, Festival Grec, Danseu Festival, l’Autèntica, La Central del Circ i Sala Fènix. Tots ells participaran del 17 al 22 de gener a Platea 23, la Setmana de Programadors de Teatro a Mil, i del 23 al 26 de gener, a les jornades professionals de Santiago OFF.