Els recitals Poesia en ruta, amb una conversa entre dos poetes a través del vers, seran la principal novetat de la 27a edició de l’Ara Poesia. El festival de poesia de Girona se celebrarà durant tot el mes de febrer, amb activitats gratuïtes a la Casa de Cultura, però ahir els alumnes d’El Galliner ja n'han fet avui un primer tast amb una lectura de poemes dels autors participants als carrers de Girona.

Com a novetat, s’incorporen a la programació els recitals Poesia en ruta, en els quals dos poetes conversaran a través de la poesia. Del País Valencià hi haurà Àngels Gregori i Teresa Pascual, i de les illes Balears, Jaume C. Pons Alorda i Àngel Terron. També, en un format de recital proper a la conversa íntima, hi haurà l’empordanesa Rosa Font acompanyada per Antoni Clapés.

El festival es posarà en marxa el 2 de febrer amb una taula rodona sobre la contribució de les traduccions de les grans poetes universals a la poesia de les poetes catalanes d’avui i es clourà el 25 amb un vermut dedicat a la glosa.

Pel mig, comptarà amb la presència de Carles Rabassa, guanyador del premi Sant Cugat de Poesia, i acollirà cada divendres a les 8 propostes que combinen poesia i música. Eduard Escoffet presentarà l’espectacle Non muttum; Qel Xiberta i Manu Corbalán oferiran un peculiar homenatge a Gabriel Ferrater; Neus Borrell i Bru Ferri preestrenaran el concert Pau revolta, amb text de Blanca Llum Vidal, acompanyats per un quartet de corda, i Ismael Dueñas i Abril Sanglas presentaran un espectacle musical i poètic basat en Lo cant dels mesos, el primer llibre de Víctor Català.

També s’ha programat una activitat per a infants de 6 a 12 anys basada en les avantguardes catalanes i dirigida per Mariona Masgrau.