Els XV Premis Gaudí posaran nota aquest diumenge a 'Alcarràs'. El film de Carla Simón parteix com a favorit als guardons de l'Acadèmia del Cinema Català, amb 14 nominacions i l'aval d'un 2022 de premis i èxit de taquilla. L'iguala en nominacions 'Un año, una noche’, la cinta d'Isaki Lacuesta sobre l'atemptat a Bataclan. Però aquest són també els Gaudí de pel·lícules com 'Suro', de Mikel Gurrea, 'Los renglones torcidos de Dios', d'Oriol Paulo, o 'Pacifiction', d'Albert Serra. Els premis estrenen tres categories: millor direcció novella, millor interpretació revelació i millor guió adaptat i per tercera vegada hi ha més dones nominades que homes. Llum Barrera conduirà la gala dels premis, novament des de la Sala Oval del MNAC.

Per nombre de nominacions, les pel·lícules favorites de la quinzena edició dels Premis Gaudí són ‘Alcarràs’ i ‘Un año, una noche’ (totes dues amb 14 nominacions), 'Pacifiction' (amb 11), 'Suro' (amb 10) i '‘Los renglones torcidos de Dios’' (amb 8). Pel que fa a la millor direcció, se’l disputaran quatre directors que ja han aconseguit aquest premi en anteriors edicions dels Gaudí. Albert Serra, que va aconseguir el premi per ‘El cant dels ocells’ (2008) i va estar nominat per ‘La mort de Lluís XIV’ (2016) i ara hi opta per ‘Pacifiction’; Carla Simón, que se’l va endur per ‘Estiu 1993’ (2017) i ara ho fa per ‘Alcarràs’; Isaki Lacuesta, que el té per ‘Entre dos aguas’ (2018) i està nominat per ‘Un año, una noche’, i Pilar Palomero, que el va guanyar amb el seu debut ‘Las niñas’ (2020) i és ara candidata per ‘La maternal’.

Noves categories

Encara en l'àmbit dels directors, els Gaudí incorporen enguany per primer cop el premi a la millor direcció novella. Quatre cineastes debutants, tres dones i un home, són els aspirants: Avelina Prat, per ‘Vasil’; Carlota González-Adrio, per ‘La casa entre los cactus’; Laura Sisteró, pel documental ‘Tolyatti Adrift’, i Mikel Gurrea, director de ‘Suro’.

Aquesta edició inclou també la novetat les categories de millor interpretació revelació i millor guió adaptat. Pel que fa a la primera, es disputaran el Gaudí els actors no professionals Albert Bosch i Xènia Roset (per ‘Alcarràs’); Carla Quílez, per ‘La maternal’, i Zoe Stein, per ‘Mantícora’.

Pel que fa a la nova categoria de guió adaptat, hi opten Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo per ‘Un año, una noche’, que parteix del llibre ‘Paz, amor y death metal’, escrit per Ramón González, supervivent de l’atemptat de Bataclan. Raphaëlle Pérez, Carlos Marques-Marcet i Adrián Silvestre estan nominats per ‘Mi vacío y yo’. També s’autoadapta Víctor Sánchez Rodríguez, aquí amb la complicitat d’Antonio Escámez Osuna, ambdós nominats per ‘Nosaltres no ens matarem amb pistoles’, basada en l’obra teatral del primer. I finalment, Oriol Paulo i Guillem Clua opten al nou Gaudí per ‘Los renglones torcidos de Dios’, adaptació de la molt popular novel·la homònima de Torcuato Luca de Tena.

Els millors intèrprets

El Premi Gaudí a la millor interpretació masculina se'l disputen Pol López ('Suro'), Oriol Pla ('Girasoles Silvestres'), Benoît Magimel (Pacifiction) o Nahuel Pérez ('Un año, una noche'). I l'estatueta a la millor actriu serà per una d'aquestes quatre protagonistes: Anna Castillo (Girasoles Silvestres), Bárbara Lennie ('Los renglones torcidos de Dios'), Noémi Merlant (Un año, una noche) i Vicky Luengo ('Suro').

El premi a la millor actriu secundària es decidirà entre Berta Pipó ('Alcarràs'), Ángela Cervantes ('La maternal'), Anna Castillo ('Historias para no contar') i Montse Oró ('Alcarràs). El millor actor secundari se'l disputen Enric Auquer ('Un año, una noche'), Eduard Fernández ('Los renglones torcidos de Diós'), Alex Brendemühl ('Historias para no contar') i Josep Abad ('Alcarràs')

En conjunt, els XV Premis Gaudí han configurat per tercera vegada en els seus quinze anys i de forma consecutiva unes nominacions amb més dones (53%) que homes aspirants a premi en 26 categories competitives,.

Una gala 'simfònica'

L'actriu Llum Barrera serà l'encarregada de conduir la gala d'entrega dels guardons de l'Acadèmia del Cinema Català, novament des de la Sala Oval del MNAC que ja els va acollir l'any passat. La catifa vermella amb els finalistes, lliuradors i autoritats arrencarà a les set de la tarda i la cerimònia, amb 1.300 convidats, començarà a les deu de la nit i serà retransmesa per TV3.

La gran nit del cinema català comptarà amb una nombrosa representació institucional, encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga ii el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta. També hi assistirà la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, entre altres autoritats.

Queralt Lahoz, Judit Neddermann, Joan Dausà i Kelly Isaiah seran alguns dels artistes que hi actuaran. Enguany la gala està marcada per l'acompanyament musical simfònic de la ma de l’orquestra Franz Schubert Filharmonia, dirigida pel mestre Tomàs Grau. També seran protagonistes de la gala els directors, actors i músics que lliuraran els Gaudí, entre ells: Greta Fernández, J.A. Bayona, Marta Etura, Mago Pop, Lolita Flores, Darko Peric, Miki Esparbé, Brays Efe, Enric Auquer, Vicky Luengo, Paula Ribó (Rigoberta Bandini), Alizzz, Raquel García-Tomás, Miki Núñez o Lildami.

‘Cultivar’ els oficis del cinema

Un dels leitmotivs de la vetllada serà la defensa de tots els oficis del món del cinema, des de la interpretació, la direcció i el guió fins a les professions tècniques com els responsables del so, elèctrics, departaments de producció etc. L'Acadèmia ha volgut posar l'accent enguany en la necessitat de "cultivar" tots aquests àmbits, i aquesta és l'expressió que ha donat nom i sentit a l'anunci dels Gaudí i la campanya de comunicació que l'ha acompanyat.

A l'estela de 'Sis dies corrents' i 'Libertad'

Cap a mitja nit s'haurà configurat tot el palmarès dels XV Premis Gaudí i es coneixeran els noms que relleven els guanyadors de la darrera edició, que també es va celebrar al Palau Nacional. Aleshores els retrats socials de 'Sis dies corrents', de Neus Ballús, i 'Libertad', de Clara Roquet, es van imposar en una gala on també es van repartir premis i protagonisme entre 'Mediterráneo', de Pau Barrena i 'Las leyes de la frontera', dirigida per Daniel Monzón.

Ballús va destacar amb cinc Premis Gaudí: millor pel·lícula, millor direcció, millor protagonista masculí per a Mohamed Mellali, millor secundari per a Valero Escolar i millor muntatge, mentre que 'Libertad' va guanyar els premis a la millor pel·lícula en llengua no catalana, millor guió, millor protagonista femenina per a la jove Maria Morera i millor fotografia.