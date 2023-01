El Black Music Festival farà un tribut a Amy Winehouse en el pícnic del parc del Migdia de Girona, el diumenge 26 de març a les 12 de migdia. L'homenatge anirà a càrrec de l'Original Jazz Orquestra, que actuarà amb Rock per Xics, la Black Music Big Band, la Monique Makon i DJ Dadaa. A més, el festival repetirà la discoteca itinerant silenciosa, el dissabte 4 de març a les set de la tarda. La sessió arrencarà a l'ateneu 24 de juny de Girona i els que vulguin participar-hi hauran d'escoltar la música pels auriculars. A partir d'aquí arrencarà un recorregut pel Barri Vell. Per altra banda, el Black Music Festival ha anunciat que vol obrir la programació al País Valencià després que aquest any ja es facin concerts a Mallorca i Perpinyà.

Ara si! Ja tenim tota la programació!



Us convidem a gaudir d’una nova edició del Black Music Festival! #bmf23 pic.twitter.com/RWTmmv4nIC — blackmusicfestival (@blackmusicfest) 24 de enero de 2023