L'actriu Jedet, víctima d'una presumpta agressió sexual a la festa posterior a l'entrega dels Premis Feroz, ha confiat que el seu cas "serveixi perquè moltes més persones s'animin a parlar i a denunciar". En un missatge difós al seu compte d'Instagram, ha agraït el suport rebut i ha admès que són "dies difícils": "Estic més sensible del que és normal, em sento aclaparada i atabalada".

La Policia de Saragossa va detenir el 29 de gener el productor Javier Pérez Santana com a presumpte autor d'una agressió sexual a l'actriu gironina. Els fets van passar a la festa posterior a l'entrega dels premis, a la capital aragonesa. Jedet, que des d'aleshores ha guardat silenci, ha assegurat aquest diumenge que fins al dia del judici no reprendrà els seus compromisos professionals "amb normalitat" i no parlarà del tema.