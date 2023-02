Un «home orquestra», Paul Chris Jones, s'ha endut el primer premi de la dinovena edició del Correcurts de la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà, la Macca. Jones, actor i director, s'ha imposat en el tradicional concurs de curtmetratges amb Bobble bobble blob, una «història feta amb enginy per un home orquestra», segons el jurat. En total, en aquesta edició del concurs s'han presentat 27 treballs que havien de tenir com a element central un pot de sabó o detergent. La projecció dels curtmetratges i l'entrega de premis es va celebrar diumenge, en format híbrid, dins la programació de la Macca, que aquest any tenia els videojocs com a eix central.

La Macca de Cassà reivindica l’art que hi ha rere el videojoc Per darrere del premi de Jones, dotat amb 500 euros, ha quedat Fa&fa de l'equip Dirty Forty's, l'únic que ha participat en totes les edicions de la competició audiovisual. El jurat li ha atorgat el segon premi, dotat amb 200 euros, valorant que resolgui amb humor la història d'una visita inesperada de la sogra. El tercer premi, de 100 euros, ha sigut per Bodafone d'Erkarkua Films, una història desenfadada i picant sobre una trucada inesperada. Pel que fa al premi Miquel Porter i Moix que atorga el Cineclub Vuitimig i la Federació Catalana de Cineclubs, premiat amb 200 euros, ha sigut per a Witness de l'equip Calla, una història paral·lela al clàssic Psicosis que el jurat ha destacat per «optimitzar els recursos audiovisuals i fer una referència cinèfila amb el sabó com a objecte central». Pel que fa al premi al millor guió, enguany ha sigut per Recuperem els clàssics de Divina Tramoia, mentre que el premi a la millor interpretació ha sigut per Ester Bertran com a protagonista de Cuina de ressaca. El jurat del 19è Correcurts l'han format el periodista Marc Salgas, l'escriptora Cristina Garcia Molina i la periodista i analista de documentals Gina Oller. El jurat encarregat d'atorgar el Premi Miquel Porter i Moix l'han integrat Marta Bayó, dels Amics del Cinema Vall de Ribes; Tariq Porter, del Cineclub La Garriga; i Josep Ma. Vallès Badia com a representant del cineclub Vuitimig.