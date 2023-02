La Catalunya Nord serà la cultura convidada de la cinquena edició de l’Escala Vila del Llibre, que se celebrarà del 3 al 5 de març. La comissària serà l’activista cultural i responsable de la Llibreria Catalana de Perpinyà, Joana Serra, que assenyala que el programa busca donar a conèixer escriptors nord-catalans, però també posar sobre la taula la situació sociolingüística del territori, per això hi participaran persones i entitats que mantenen viu el català a l’altra banda de la frontera, com el Casal del Conflent o les associacions Aplec i Arrels.

Els escriptors Joan-Lluís Lluís i Joan-Daniel Bezsonoff dialogaran amb autors del Principat i Josep Sebastià Pons, responsable directe de la supervivència del català literari a la Catalunya Nord al segle XX també ocuparà un lloc destacat en el programa, amb una taula sobre la seva poesia completa; una exposició d’aquarel·les i un recital poètic amb els actors Carme Callol i Jaume Comas. També hi seran Miquela Valls i Eusebi Ayensa, que preparen una guia patrimonial i literària sobre l’autor que permetrà conèixer els espais que van inspirar-lo als dos costats de la frontera. Girona s’afegeix a la Xarxa de Viles del Llibre amb una fira del llibre antic i d’ocasió Com és habitual, el Vila del Llibre s’articularà al voltant del mercat d’editorials independents que, aquest any, a més de la quarantena de segells habituals, comptarà també amb llibreters de vell i d’ocasió. Hi haurà activitats per a tots els públics, amb un espai infantil i familiar a La Riba, on s’hi podran veure i viure activitats com els Kamishibais del Casal del Conflent; els espectacles de la Princesa Punk i de País de Xauxa; i els tallers dels Sastres Paperers, que faran fer paper, i de Mireia Córdoba, que ensenyarà l’art del gyotaku, l’estampació amb peixos reals. Catalunya Nord a banda, seran protagonistes del festival els poetes Roc Casagran i Clara Ballart, guanyadora del Premi Martí i Pol; Agustí Vehí, de qui Crims.cat recupera Quan la nit mata el dia deu anys després de la seva mort; Josep Pla i Joan Fuster, amb la representació de l’obra teatral De Sueca a l’Empordà de Sebastià Bennasar, amb Lluís-Anton Baulenas i Gemma Deusedas; i la taula de novel·la negra, un clàssic del festival, amb Irene Solanich, que publica Eixavuiros a Edicions Xandri; Cesc Cornet, que parlarà de Vides en cercle (Llibres del Delicte); Marta Freixanet i Anna Punsí, que han escrit La noia de Portbou (La Campana) i Llum Saumell, amb La foradada (Viena Editorial), amb assassinats i misteri amb pes específic de l’Escala en la trama. Durant l'Escala Vila del Llibre es donaran a conèixer, també, novetats editorials com L’Empordà per a mitòmans de Xavier Febrés a Edicions Cal·lígraf; Esclaus a Empúries. Els batallons disciplinaris de treballadors a les excavacions entre 1940 i 1942 (Universitat de Barcelona) de Francesc Gracia Alonso i L’Escala desapareguda de Lurdes Boix Llonch a l’Editorial Efadós.