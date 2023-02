Arriba la gala dels Goya 2023 i ho fa un any més amb les millors pel·lícules del cinema nacional durant l'últim any com nominades per a optar a les diferents categories dels premis.

Molts són els que, arribats aquestes dates, anhelen visionar les pel·lícules nominades, per a arribar a la gala amb les seves preferències definides. A manera de guia de visionats, en les següents línies repassem on es pot veure cadascuna de les principals pel·lícules nominades, a través de les més habituals plataformes de 'streaming'. Els Goya revisen la collita del cinema espanyol amb 'As bestas' i 'Modelo 77' com a favorites ALCARRÀS La guanyadora de l'Os d'Or de la Berlinale i precandidata als Oscars és una de les màximes favorites d'aquesta edició. Amb 11 candidatures, la cinta de Carla Simón es presenta com un de les estrenes més destacades de l'any. Està disponible, en la modalitat de lloguer, en plataformes com Amazon Prime Vídeo, Movistar Plus+, Apple TV, Google Play, Rakuten TV o Filmin, amb preus que se situen entre els 2,99 i els 3,99 euros, aproximadament. AS BESTAS És la pel·lícula més nominada d'aquesta edició, amb 17 candidatures. La cinta de Rodrigo Sorogoyen no es troba ara com ara a les plataformes de 'streaming', però sí a les sales de cinema gràcies a la seva estrena el mes de novembre. CINCO LOBITOS 11 candidatures té aquesta cinta d'Alauda Ruiz de Azúa sobre el concepte i els secrets de la maternitat. Es troba disponible, bé en la modalitat de visionat lliure o de lloguer, en plataformes com Filmin, HBO Max, Movistar Plus+, Amazon Prime Vídeo, Rakuten TV o Apple TV. MODELO 77 La pel·lícula d'Alberto Rodríguez és la segona més nominada de la present edició, gràcies a les seves 16 candidatures, només una menys que 'As bestas'. Aquest thriller carcerari es va estrenar el mes de setembre passat i de moment no està disponible en plataformes, únicament en una selecció de sales de cinema que la mantenen en cartellera quatre mesos després. LA MATERNAL Una altra obra sobre la maternitat, en aquest cas en el seu vessant adolescent, s'ha convertit en la gran revelació entre les pel·lícules nominades de la present edició dels Goya. L'obra de Pilar Palomero va arribar als cinemes el mes de novembre passat i de moment continua disponible únicament a les sales. LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS L'adaptació de la novel·la de Torcuato Lucca de Tena no està nominada a categories com a millor pel·lícula o direcció, però sí, entre altres, a la millor actriu protagonista gràcies al rol de Bárbara Lennie. Actualment, la pel·lícula està disponible a Netflix. CERDITA Carmen Machi és la principal cara reconeguda d'una cinta nominada en categories com a millor direcció novella (Carlota Pereda) o millor actriu revelació (Laura Galán). De moment només està disponible en cinemes. En plataformes s'hi troba el curt homònim de la mateixa directora, guanyador d'un Goya en 2018, i en el qual es basa la pel·lícula. MANTÍCORA Carlos Vermut figura entre els directors nominats i Nacho Sánchez com a candidat a millor actor protagonista. Amb aquests dos al·licients es presenta aquesta obra que de moment es troba únicament a les sales de cinema.