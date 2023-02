Un particular compra el retaule de Pere Mates per 11.400 euros

Un particular va adquirir el retaule inèdit del pintor renaixentista gironí Pere Mates que va sortir a subhasta aquest dijous a Barcelona. El comprador, que és català, va adquirir la peça per 11.395 euros -comissió de la sala i impostos inclosos- en la licitació de la casa La Suit Subhastas.

La peça, pintada pels volts de 1525, provenia d’una col·lecció privada francesa. Es tracta d’una predel·la (bancal d’un retaule) dividida en cinc compartiments, amb el principal més ample que la resta, i on es representa Crist, flanquejat per la Verge i sant Joan Evangelista, amb els Arma Christi al fons. En els altres quatre espais hi ha representats sant Pere, sant Sebastià, santa Margarida i sant Cristòfol.

Pere Mates és considerat com un dels autors més representatius del Renaixement català. Principal pintor d’una important família d’artistes originària de Sant Feliu de Guíxols, se’l documenta per primera vegada l’any 1512 i mor el 1558. El seu taller va dur a terme una rellevant activitat pictòrica a terres del bisbat de Girona, amb treballs per a la catedral i l’església de Sant Nicolau de Girona, pels monestirs de Sant Pere de Rodes o Sant Llorenç del Mont, i per a parròquies com les de Roses, Vilablareix, Vilamarí, Verges, Segueró o Montagut.

El gruix de la seva obra es conserva al Museu d’Art de Girona.