La Setmana Cultural del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona torna amb prop de quaranta activitats diferents. Del 28 de febrer al 5 de març el centre atura les classes per oferir tallers, audicions i recitals adreçats a l'alumnat i també concerts per al públic general. Entre els diferents tallers, classes magistrals, concerts o assajos amb grups d'instruments perquè els alumnes coneguin la música des d'altres àmbits, destaca enguany Scape room digital: qui ha matat el director, un joc de pistes en què l'alumnat ha de descobrir la identitat d'un personatge.

Però les activitats no només són per als alumnes, sinó també per a les seves famílies. Els pares i mares dels més petits, de P4 i P5, podran també participar de l'activitat Dansa en família.

Un dels objectius del Conservatori, destaca el vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, és «tenir presència a la ciutat i obrir el Conservatori a la ciutadania».

En aquest sentit, la Setmana Cultural inclou també tot un seguit de concerts adreçats al públic familiar, perquè els més petits s'iniciïn en el món de la música. S'han organitzat microconcerts sorpresa de cinc minuts de diferents instruments, concerts de percussió, de viola de mà, de música antiga i també concerts familiars. Precisament, la Setmana Cultural es tancarà a la sala de cambra de l'Auditori de Girona amb el concert familiar El somriure de la princesa, un projecte fet juntament amb l'Escola de Música de Maçanet de la Selva.

Tenint en compte que el Conservatori de Girona s'ha convertit en un referent de la música antiga, també s'ha programat un taller de dansa barroca pensat especialment per a l'alumnat de violoncel. Per altra banda, l'aula de música moderna, que des de fa tres cursos també s'imparteix al Conservatori de Girona, ha organitzat l'activitat De Bach a Bruno Mars, per aprendre recursos d'improvisació.

Un nou web

El centre estrena un nou web. A diferència del que hi havia fins ara, permetrà incloure més imatges i vídeos dels treballs que es duen a terme al centre, a banda de mostrar les fotografies i adreces electròniques de tot el professorat.

El nou web està fet pensant especialment en les persones que el consultaran des del telèfon mòbil. També ofereix un major grau de transparència als usuaris, en facilitar-los l'accés a la informació que busquen i millorar la seva experiència en línia. A més, inclou noves funcionalitats, com ara la possibilitat que tothom pugui consultar el calendari d'activitats del Conservatori i accedir a documentació en línia.