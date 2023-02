El concurs públic per adjudicar l'organització del festival musical al Palau de Pedralbes ja té guanyador. La promotora del Festival de Cap Roig, Clipper's Live s'encarregarà d'organitzar el certamen els tres propers anys després d'aconseguir la puntuació més alta. S'imposa, així, a les altres tres candidates: Concert Studio –responsable del festival durant les deu edicions de vida-, Big Tourism -més coneguda amb el nom de Doctor Music-, i Proactiv. Concert Studio, ha obtingut la puntuació més baixa en termes globals, malgrat que en l'oferta tècnica ha assolit la qualificació més alta de les que hi competien. Amb tot, els 555.000 euros que ha posat sobre la taula han quedat lluny del milió d'euros de Clipper's. La decisió posa fi a un periple que cueja des del 2020

Clipper’s Live, que ja s'ocupa de l'organització de Cap Roig o del Festival l'Internacional de Música de Cambrils, ha obtingut 31,76 punts en l’oferta tècnica i la màxima puntuació (50 punts) en l’oferta econòmica, ja que l'oferta s’elevava a 1 milió d’euros. Per tant, en total, la promotora ha sumat 81,76 punts.

En segon lloc ha quedat Big Tourism -coneguda per la seva marca comercial, Doctor Music-, que ha obtingut una puntuació de 30,56 punts en l’oferta tècnica i la màxima puntuació (50 punts) en l'econòmica, oferint també 1 milió d’euros, i aconseguint 80,56 punts.

El tercer lloc ha estat per a Proactiv, que ha sumat 30,09 en l’oferta tècnica i 40 punts en l’oferta econòmica, en posar sobre la taula 800.000 euros, assolint els 70,09 punts.

L'actual adjudicatària, Concert Estudio, ha obtingut la puntuació més baixa en termes globals. Amb tot, en l'oferta tècnica ha assolit la qualificació més alta de les que competien, amb 40,61 punts. La seva oferta econòmica, però, amb un total de 550.000 euros, li ha donat només 27,75 punts, de manera que suma 68,36 punts.

Amb tot, fonts del Departament de Cultura assenyalen que els resultats són provisionals i s’han d’acabar de formalitzar en els propers dies, quan es podrà adjudicar formalment el contracte. El permís d'ocupació tindrà una durada de tres anys (2023, 2024 i 2025), entre el 19 de juny i 2 d'agost.

El concurs públic

El concurs públic l'ha impulsat la Direcció General del Patrimoni aprovada per Economia, amb l'objectiu d'adjudicar un permís d’ocupació temporal sobre uns espais de la finca, on s’ubica el Palau de Pedralbes.

Han pogut participar en aquesta licitació totes les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguessin plena capacitat d'obrar, d'acord amb els articles que comprèn la secció 1a del capítol II, títol II, llibre I de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que no estiguessin incurses en cap de les circumstàncies compreses en l'article 71 de la mateixa norma.

El cànon del permís d'ocupació, que era un dels criteris d'adjudicació, s'establia en un mínim de 458.055 euros, impostos no inclosos, per la duració total del permís d'ocupació, de tres anys, millorable a l'alça per les persones interessades en la presentació d'ofertes.

La visió de Concert Studio

El passat 11 de gener, la promotora responsable de la celebració del Festival de Pedralbes, Concert Studio, va denunciar que l'edició d'aquest estiu es trobava en l'aire perquè encara no tenia el vistiplau de la Generalitat –responsable del palau i els jardins que l'allotgen.

Concert Studio va esgrimir que fa un any i mig que esperen un conveni i disposen d'una carta firmada per la secretària general de la Presidència durant el mandat de Quim Torra en què se'ls autoritza a celebrar-lo també aquest any.

Concert Studio acusa la Generalitat de veure el Festival com “una font de recaptació”

Concert Studio ha emès un comunicat aquest dijous on ha acusat la Generalitat de tractar el Festival Jardins de Pedralbes com una “font de recaptació” i no com a cultura. En un comunicat després del resultat del concurs públic que ha provocat que l’organització del certamen canviï de mans, els fins ara promotors durant deu anys han titllat la licitació “d’injusta”, han criticat que l’administració obrís un concurs públic per un festival que havia “creat” Concert Studio i que hagin “incomplert” el compromís oficial de renovar el conveni per un mínim de cinc anys. “El que es farà en aquest recinte no és, ni s'assemblarà, el Festival Jardins de Pedralbes que amb tant d'esforç hem dut a terme durant una dècada”, han dit en el comunicat.

En el mateix comunicat Concert Studio ha criticat que el criteri per adjudicar la licitació posés l’accent decisiu en l'oferta econòmica. “50 punts (de 100) passaven a ser de manera automàtica per la xifra econòmica més alta”, han lamentat.

“L'administració ha decidit canviar d'empresa organitzadora d'un festival d'estiu en aquests jardins per criteris especialment econòmics”, han condemnat. També han recordat que els altres 50 punts per adjudicar la licitació eren sobre la proposta artística. “La nostra empresa ha obtingut la màxima puntuació. Però l'econòmic pondera més que l'artístic”, han comentat respecte la puntuació pel projecte artístic.

Han recordat que durant 10 anys han celebrat el festival durant l’estiu, fins i tot durant la pandèmia i que l’han convertit en una “referència” a tot Europa. “El que sobretot havíem aconseguit era el respecte, estima i admiració de 100.000 persones que acudien cada estiu a gaudir del nostre festival”, han celebrat. Finalment, s’han mostrat confiats en donar bones notícies “properament”.