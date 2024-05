El Govern anuncia que destinarà 800.000 euros a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins

El Govern de Catalunya aprovarà la setmana vinent una contribució de 800.000 euros a UNRWA, l'agència de les Nacions Unides per als refugiats de Palestina al Pròxim Orient. Així ho ha avançat aquest dijous la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, en un acte a la Universitat Pompeu Fabra. D'aquesta manera, Serret concreta la partida exacta per a l'UNRWA, ja que a principis d'abril ja va anunciar que l'executiu d'ERC elevava fins a 1,6 milions d'euros les ajudes a agències de l'ONU per a Palestina. Un increment del 15% respecte a l'any passat, segons el govern. A part de l'UNRWA, els fons també van destinats a agències com ACNUR o ONU Dones.

La consellera d'Acció Exterior i UE, Meritxell Serret, en una atenció a mitjans / Maria Asmarat

"La solidaritat catalana hi és sempre, hi hagi o no pressupostos", ha dit la consellera d'Acció Exterior aquest dijous, lamentant que es bloquegessin els comptes per al 2024 al Parlament.