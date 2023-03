Les experiències d'artistes com les del grup Roba Estesa, Julia Serrasolsas (la meitat de Ginestà) o Joina; de la directora del Canet Rock, Gemma Recoder o de Marta Vilellas, tècnica de so d'Stay Homas, són alguns dels testimonis que fins al 14 d'abril es poden descobrir a la Casa de Cultura de Girona en el parc d'un projecte per visibilitzar la presència femenina davant i darrere dels focus de la indústria musical. Pugem als escenaris, que s'ha inaugurat aquest dimarts amb l’actuació de les cantants i compositores Emma Sayer i Berta, posa l'accent en els rols de les dones en el món de la música i va acompanyada d'un cicle de conferències en què participaran, entre d'altres, Clara Peya o Myriam Swanson.

La mostra se centra en l’escena actual a Catalunya i vol donar veu tant a les dones que es troben sobre els escenaris com a les que hi treballen al darrere, en l'apartat tècnic o organitzatiu. L'exposició plasma la informació recopilada de manera visual i interactiva, per fer palpable el biaix de gènere del sector -les dones representen una tercera part de la indústria, segons els responsables de l'exposició- a través del testimoni de cantants, instrumentistes, tècniques de so, productores, directores de festivals, mànagers i programadores.

Han col·laborat en aquest projecte artistes com Maria Hein, Alérgicas al Polen, Joina o Mabel Flores; programadores com Carol Duran, directora del Centre Artesà Tradicionarius o professionals del sector com Catalina Rosselló, mànager de Judit Neddermann o Meri Lane, mànager de Luup Records.

«Cultura des-generada»

En paral·lel a l'exposició, s'ha organitzat el cicle de conferències Cultura des-generada: cap a una cultura d’igualtat de gènere en la indústria musical, coordinat per Àngels Bronsoms, que vol posar l’accent en el paper determinant que té la música en la interacció social, la formació de la identitat, la política i els processos industrials.

El cicle arrenca dijous a les 19.30, amb la conversa La creativitat en la indústria musical, amb Clara Peya, Mariola Membrives i Montse Majench, que debatran sobre la resistència i els horitzons de futur de les seves obres i la seva difusió en el context actual de l’escena creativa de les arts escèniques.

Dijous 16 serà el torn de Qui té el poder en la indústria musical, amb Georgia Taglietti, Cathy Claret i Inma Grass, que abordaran com els prescriptors de la indústria musical i les seves pràctiques discriminatòries han invisibilitat el llegat de les dones en la música.

Tancarà el cicle el 23 la conversa Dones amb funcions tècniques en la indústria musical. Myriam Swanson, Alicia G. Núñez i Maite Cardó hi tractaran temes com els prejudicis, el sostre de vidre i els estereotips de les cultures empresarials sexistes de la indústria musical. El qüestionament de les normes de gènere en els entorns de treball masculinitzats.