La cerimònia de lliurament dels premis Oscars 2022 encara continua gravada a foc a la retina del món. Més que perquè ‘CODA’ s’emportés el premi a la millor pel·lícula o perquè Jane Campion fos la millor directora de l’any pel seu treball a ‘El poder del perro’, el moment que va acaparar tots els titulars va ser el cop de puny de Will Smith a Chris Rock. Aquest 2023 l’Acadèmia es va voler allunyar de polèmiques i tornar a l’essència del setè art.

A més de la sempre esperada catifa vermella, tots els aficionats esperaven veure si ‘Tot a la vegada a tot arreu’ complia els pronòstics. Descobreix qui han estat finalment els premiats:

Aquí deixem un llistat complet de totes les nominades i les guanyadores en les diferents categories.

LLISTA COMPLETA

Millor pel·lícula

‘Res de nou a l’oest’

‘Almas en pena de Inisherin’

‘Avatar: el sentit de l’aigua’

‘Elvis’

‘Tot a la vegada a tot arreu’

‘Los Fabelman’

‘TÁR’

‘Top Gun Maverick’

‘El triángulo de la tristeza’

‘Ellas hablan’

Millor direcció

Martin McDonagh - ‘Almas en pena de Inisherin’

Daniel Kwan i Daniel Scheinert - ‘Tot a la vegada a tot arreu’

Todd Field - ‘TÁR’

Steven Spielberg - ‘Los Fabelman’

Ruben Östlund - ‘El triángulo de la tristeza’

Millor actriu protagonista

Cate Blanchett - ‘TÁR’

Ana de Armas - ‘Blonde’

Andrea Riseborough - ‘To Leslie’

Michelle Yeoh - ‘Tot a la vegada a tot arreu’

Michelle Williams - ‘Los Fabelman’

Millor actor protagonista

Brendan Fraser - ‘The Whale’

Austin Butler - ‘Elvis’

Colin Farrell - ‘Almas en pena de Inisherin’

Paul Mescal - ‘Aftersun’

Bill Nighy - ‘Living’

Millor actriu de repartiment

Angela Bassett - ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Jamie Lee Curtis - ‘Tot a la vegada a tot arreu’

Kerry Condon - ‘Almas en pena de Inisherin’

Hong Chau - ‘The Whale’

Stephanie Hsu - ‘Tot a la vegada a tot arreu’

Millor actor de repartiment

Ke Huy Quan - ‘Tot a la vegada a tot arreu’

Brian Tyree Henry - ‘Causeway’

Judd Hirsh - ‘Los Fabelman’

Brendan Gleeson - ‘Almas en pena de Inisherin’

Barry Keoghan - ‘Almas en pena de Inisherin’

Millor guió original

‘Almas en pena de Inisherin’

‘Tot a la vegada a tot arreu’

‘Los Fabelman’

‘TÁR’

‘El triángulo de la tristeza’

Millor guió adaptat

‘Ellas hablan’

‘Res de nou a l'oest’

‘Living’

‘Punyals per l'esquena: El misteri de Glass Onion'

‘Top Gun Maverick’

Millor disseny de producció

‘Res de nou a l’oest’

‘Avatar: El sentit de l'aigua’

‘Babylon’

‘Elvis’

‘Los Fabelman’

Millor pel·lícula internacional

‘Res de nou a l’oest’

‘Argentina, 1985’

‘Close’

‘EO’

‘The Quiet Girl’

Millor muntatge

‘TÁR’

‘Top Gun Maverick’

‘Elvis’

‘Almas en pena de Inisherin’

‘Tot a la vegada a tot arreu’

Millor fotografia

‘Res de nou a l’oest’

‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’

‘Elvis’

‘El imperio de la luz’

‘TÁR’

Millor pel·lícula d'animació

‘Pinotxo’ de Guillermo del Toro

‘Marcel the Shell with Shoes On’

‘El gat amb botes: L’últim desig’

‘El monstre marí’

‘Red’

Millor disseny de vestuari

‘Babylon’

‘Black Panther: Wakanda Forever’.

‘Tot a la vegada a tot arreu’

‘Elvis’

‘El viaje a París de la señora Harris’

Millor maquillatge i perruqueria

‘Res de nou a l’oest’

‘The Batman’

‘Black Panther: Wakanda Forever’.

‘Elvis’

‘The Whale’

Millor so

‘Res de nou a l’oest’

‘Avatar: El sentit de l'aigua’

‘Elvis’

‘The Batman’

‘Top Gun Maverick’

Millor cançó

‘Lift Me Up’ de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna i Ryan Coogler - ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

‘Naatu Naatu’ de Kala Bhairava, M. M. Keeravani i Rahul Sipligunj - ‘RRR’

‘Applause’ de Diane Warren - ‘Tell It Like a Woman’

‘Hold my hand’ de Lady Gaga - ‘Top Gun Maverick’

‘This is a life’ de David Byrne, Mitski i Son Lux - ‘Tot a la vegada a tot arreu’

Millor pel·lícula documental

‘All that breathes’

‘La belleza y el dolor (All the beauty and the bloodshed)’

‘Fire of love’

‘A House Made of Splinters’

‘Navalny’

Millor banda sonora

‘Res de nou a l’oest’

‘Babylon’

‘Almas en pena de Inisherin’

‘Los Fabelman’

‘Tot a la vegada a tot arreu’

Millors efectes especials

‘Res de nou a l’oest’

‘Avatar: El sentit de l'aigua’

‘The Batman’

‘Black Panther: Wakanda Forever’.

‘Top Gun: Maverick'

Millor curtmetratge documental

‘The Elephant Whisperers’

‘Haulout’

‘How Do You Measure a Year?’

‘The Marsha Mitchell Effect’

‘Stranger at the Gate’

Millor curtmetratge animat

‘The Boy, the Mola, the Fox, and the Horse’

‘The Flying Sailor’

‘Ice Merchants’

‘My year of dicks’

‘An ostrich told me the world is fake and I believed it’

Millor curtmetratge d'acció real

‘An Irish Goodbye’

‘Ivalu’

‘Le Pupille’

‘The Red Suitcase’

‘Night Ride’