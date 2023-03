Ginestà, Pol Batlle & Rita Payés, Lildami i Marc Timón actuaran al festival ISTIU que se celebrarà a Castelló d'Empúries del 3 al 9 de juliol. Els artistes se sumen als primers confirmats fa pocs dies: Albert Pla amb Diego Cortés i Manu Guix. El certamen, a més, s'inaugurarà amb una producció pròpia: el primer concert conjunt de Kelly Isaiah, vocalista de la banda lleidatana Koers, i la Vicens Martín Dream Big Band.

Els artistes que completen el cartell són Magalí Sare -que presenta el seu segon disc com a compositora titulat Esponja-; Anna Andreu -que actuarà acompanyada per Marina Arrufat-; River Omelet -el trio d'indie-folk que presenta el treball Come in, you'll see the flat-, Madame Mustash -el nom artístic de la compositora i cantant de Roses Anna Gratacós-, Stene Moshka i Alex Dee.

El festival també programa una doble sessió de DJs amb Miqui Puig, l'exlíder de Los Sencillos, DJ Fonki Cheff i Weronika Banaszek. Hi haurà una sessió de tarda, Una tarda a la pista, per a públic familiar i una altra de nit, Una nit a la pista, per al públic adult.

Promogut per l'Ajuntament de Castelló, el festival oferirà una quinzena de concerts a preus populars o gratuïts . En el cas dels concerts de pagament, el festival mantindrà la seva política de preus econòmics i la majoria d’actuacions tindran un preu d'entre 5 i 20 euros. En tots els casos cal formalitzar la compra o la reserva al web del festival www.istiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava.