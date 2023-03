Falta poc més de dos mesos perquè Coldplay ompli de gom a gom l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona no una, sinó quatre nits gairebé seguides. La banda britànica va anunciar a finals d'agost de l'any passat una parada a la capital catalana en el marc de la seva gira mundial ‘Music of the spheres Tour 2023’.

Les entrades per als quatre concerts programats es van esgotar en qüestió d'hores. En total, 200.000 persones veuran actuar a la banda en una de les quatre cites (24, 25, 27 i 28 de maig) que té programades a la ciutat. En els darrers mesos, la formació de Chris Martin ha deixat una estela de vídeos virals després d'haver actuat a Mèxic, Sudamèrica, Estats Units i una part d'Europa. A continuació, llistem les cinc curiositats que has de conèixer de la gira abans de la seva arribada a Catalunya:

1.Música amb fins benèfics

Coldplay destina el 10 % de tots els ingressos recaptats de la gira per a un fons per a causes benèfiques, que es distribueix a projectes i organitzacions amb consciència ambiental i social, entre els quals ClientEarth, The Ocean Cleanup i One Tree Planted.

Amb els diners obtinguts amb la venda d'entrades també finança la plantació i protecció per a tota la vida de milions d'arbres nous.

2.Polseres i confeti ecològics

Un dels trets més característics dels espectacles de Coldplay són les polseres LED. Són molts els espectadors que es pregunten si després del xou es poden endur aquest objecte a casa com a record d'una nit memorable. Tanmateix, aquests braçalets, fets de materials 100 % compostables a base de plantes, es recol·lecten, esterilitzen i recarreguen després de cada espectacle amb l'objectiu de reduir la producció de polseres en un 80 %.

D'altra banda, la banda utilitza pirotècnia sostenible (amb menys productes químics nocius i llançada des de tubs reciclables) i confeti 100 % biodegradable.

3.Concert inclusiu

Amb l'objectiu d'arribar a tots els col·lectius, Coldplay posa a disposició de persones amb audició parcial o nul·la intèrprets de llengua de signes i armilles sensorials amb les quals poden sentir les vibracions al ritme de cada cançó. En alguna ocasió, la formació s'ha implicat directament i ha interpretat temes com Everyone is an alien somewhere amb llenguatge de signes, mentre la lletra de la cançó apareix en la pantalla principal de l'escenari.

4.Una experiència personalitzada

Coldplay intenta fer de cada xou una experiència inoblidable, per això inclou cançons icòniques de cada país. Durant la seva gira a Mèxic, va sorprendre la seva audiència interpretant Rayando el Sol en companyia de Fher de Maná.

5. Un xou amb gairebé una trentena de cançons

A continuació, llistem tots els temes que s'inclouen en la setena gira de la banda de rock alternatiu, que va arrencar 18 de març de 2022 (algunes cançons poden variar segons el país):

1. Higher Power

2. Adventure of a Lifetime

3. Paradise

4. Charlie Brown

5. The Scientist

6. Viva La Vida

7. Hymn for the Weekend

8. Let Somebody Go

9. Politik

10. In My Place

11. Yellow

12. Human Heart

13. People of the Pride

14. Clocks

15. Infinity Sign

16. Something Just Like This

17. Midnight

18. My Universe

19. A Sky Full Of Stars

20. Sparks

21. Humankind

24. Fix You

25. Beautiful