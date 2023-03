El 3r Festival Itinera Parlem creix enguany i s'expandeix, amb 200 concerts per micropobles catalans i també alguns de Sardenya, Canàries, Castella-la Manxa i Occitània de l'1 d'abril al 31 d'octubre. La cita impulsada per l'Associació de Micropobles de Catalunya, espera arribar ja als 18.000 espectadors amb una proposta musical que gira al voltant del jazz, el blues, el soul i les músiques del món. Entre la nòmina d'artistes que hi participaran hi ha Joan Chamorro, Sílvia Comes i Carla Motis. S'hi estrenaran projectes musicals, com la peça de teatre musical 'Mi acorde secreto', de J.J White i Maylene Fouler, la 'Rumba Ianca', del duet Pep Lladó-Carlitos Miñarro, i Big Mama Montse, amb un repertori especial pels seus 35 anys als escenaris.

La iniciativa, que té com a objectiu descentralitzar la cultura i donar visibilitat a la realitat dels micropobles, se celebrarà l’1 i 2 d’abril amb concerts inaugurals a vuit comarques diferents de les quatre demarcacions catalanes: Alt Empordà, Baix Camp, el Moianès, el Pla de l’Estany, el Priorat, el Segrià, el Solsonès i el Tarragonès.

Enguany repetiran artistes de soul com Ster Wax, David Giorcelli, Frank Barnes i Abby Rubens. També el trio Swingtònics amb un homenatge als 50 anys de la Locomotora Negra. Altres grups que formaran el cartell seran Joe Psalmist & The Gospel Train, Cleanhead Brothers, Sweet Marta i The Blues Prisoners i The Massive Brothers, entre altres. Es tornaran a acollir també espectacles com els duets d’Alba Armengou, Carla Motis i Jan Domènech, de la Sant Andreu Jazz Band, així com també Ramon Mancià, Paula Barranco, Giuditta Franco i Belén Bandera.

De cara a les novetats, la tercera edició del festival, comptarà amb projectes com un espectacle on J.J White i Mayelen Fouler ressegueix la vida de Leonard Cohen, un tribut a Frank Sinatra amb intèrprets com Joan Chamorro, Marc Martí i Edu Ferrer i l’artista Sílvia Comes presentarà un espectacle que pretén fer un recorregut per totes les cançons que al llarg de la història han marcat la lluita per la igualtat.

Marcel Marata, director del Festival Itinera Parlem, ha explicat que la programació està “oberta” a noves incorporacions musicals i que s’adapta a les propostes que vagin sorgint. Ha remarcat també que Itinera camina per ser un “projecte de país en el qual puguem ajuntar cultura, territori i acció social”.