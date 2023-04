Pink Martini, Earth, Wind & Fire i Camilo & Tomatito s'afegeixen a la programació del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que aquest estiu celebrarà els seixanta-un anys. El degà dels festivals d'estiu a Catalunya continua la celebració del seixantè aniversari, que allargarà encara fins al 2024, i a les actuacions ja anunciades de Wilco, Ludovico Einaudi, Jethro Tull o Ben Harper hi suma ara nous artistes com Crystal Fighters, El Barrio, La Pegatina, Macaco, Rodrigo Cuevas o Ismael Serrano.

La cita, que aspira a superar els 50.000 espectadors de l'any passat, programa per aquest estiu més de quaranta propostes, tot i que encara en preveu incorporar cinc o sis més.

Com l'any passat, el festival es desenvoluparà en dos escenaris simultanis: el Guíxols Arena, que permet acollir els espectacles de més capacitat, i l'Espai Port, que es reconvertirà en auditori. El monestir, la sala Las Vegas i carrers i jardins de la ciutat acolliran també propostes d'aquesta edició en què, coincidint amb el seixantè aniversari, l'Estat ha reconegut en la llei de pressupostos el festival com un Esdeveniment d'Especial Interès Públic.

Aposta pels dobles concerts

Ludovico Einaudi, Wilco, Crystal Fighters, Pink Martini, Ben Harper i Earth Wind & Fire, Jetrho Tull i Jorge Drexler destaquen entre les dotze exclusives internacionals del cartell, mentre que una vintena d'artistes catalans passaran pel festival. És el cas de Núria Graham, Ramon Mirabet, La Pegatina, Mishima, Blaumut o Kebyart Ensemble.

Per aquesta edició, el festival potencia els dobles concerts, amb vetllades compartides com les de Rodrigo Cuevas i Baiuca, 31Fam i Mushka, Xavier Rudd i Núria Graham o La Pegatina i Macaco en la celebració especial dels vint anys als escenaris de La Pegatina.

Des del festival destaquen la voluntat d'aquesta edició per "ampliar l'espectre de públic", amb una vintena d'artistes que participaran per primera vegada a Porta Ferrada, com ara El Barrio.

Un dels segells del certamen, el jazz, continuarà tenint un pes específic en la programació, amb els concerts de Patt Metheny trio i Camilo & Tomatito, exclusives a l'estiu a Catalunya, i la celebració dels cinquanta anys de la Música Laietana amb la Barcelona Arts Orchestra amb Carles Benavent, Joan Albert Amargos, Xavier Batlles i Toti Soler.

Com és habitual, el monestir serà l'epicentre del cicle de clàssica, que va ser l'origen del certamen. A tocar de la Porta Ferrada s'hi sentiran el quartet de saxos Kebyart o Breaking Bach, espectacle que combina música i tecnologia amb el pianista Carles Marigó i el violinista Pablo Hernández interactuant en directe amb intel·ligència artifical.

Pel que fa al Salat, la branca d'humor del festival, té com a cap de cartell els ja anunciats Les Luthiers, en la seva gira de comiat; mentre que El Pot Petit serà la proposta per a les famílies.

A més, el festival programa dues nits de festa, un Remember 80's i una nit d'electrònica de la mà de Playground.

Estem treballant per ampliar la informació