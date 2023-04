El centre de formació teatral El Galliner podrà començar el curs vinent a la Casa de Cultura de Girona. L'escola de teatre privada més gran del país és a l'edifici des de mitjans dels anys noranta, però el 2021 es va acabar la darrera concessió que tenia amb la Diputació de Girona per ocupar espais a la Casa de Cultura i l'ens provincial li va donar un any de pròrroga -el del curs que va començar al setembre-, i que s'acabava el pròxim 31 d'agost.

Finalment, però, la Diputació ha donat més marge a la direcció per trobar un nou local i podrà començar les classes al setembre allà, «si bé ningú ens ha garantit encara que pugui ser per tot el curs, de cap de les maneres. Per ara ens diuen que comencem aquí i que continuem buscant un nou local», explica el director, Isidre Hernàndez.

«A nosaltres ens agradaria començar i acabar el curs al mateix espai, perquè a més així tindríem temps per trobar un nou local i condicionar-lo, però per ara ningú ens garanteix que sigui així, possiblement haurem d'esperar a després de les eleccions», explica el responsable del centre, que confia que l'administració, bé la Diputació o bé l'Ajuntament, els ajudin a trobar l'espai alternatiu.

Fundat el 1990 i gestionat per l’Associació Gironina de Teatre (AGT), El Galliner és a la Casa de Cultura de Girona des de l’any 1995. Amb més de 700 alumnes i una trentena de professionals a l’equip docent, és tota una referència en pedagogia teatral a les comarques gironines. En els darrers vint anys, ha format més de 40.000 alumnes.

Ara el centre està buscant un nou espai per encabir els més de 700 alumnes regulars que té cada curs -més de 2.000, si hi afegim totes les formacions que fa El Galliner- però per ara, tot i que té ullats alguns espais per a traslladar l'escola, encara no hi ha cap emplaçament decidit, segons Hernàndez.