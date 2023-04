Prop de 120 parades de llibres i roses s’instal·laran diumenge a l’esplanada de la Copa i la Devesa de Girona per celebrar Sant Jordi. Com ja va avançar Diari de Girona, l’Ajuntament, a petició dels gremis de llibreters i floristes, manté la ubicació de la diada a la Devesa impulsada el 2021 per la pandèmia, ja que l’espai permet gaudir de la festa d’una manera molt més esponjada que el tradicional emplaçament de la Rambla de la Llibertat.

Girona vol tornar a instal·lar les parades de Sant Jordi a La Copa L’any passat havia de tornar a ser així, atesa la bona acollida per part del públic, però d’acord amb les llibreries finalment es va optar per traslladar la diada a cobert, al Palau de Fires, per la pluja. Girona trasllada les parades de Sant Jordi al Palau de Fires En total, 31 parades de professionals del sector del llibre i la rosa es concentraran a l’esplanada de la Copa i estaran obertes de 9 del matí a 10 de la nit. D’altra banda, les 88 parades de les entitats sense ànim de lucre i dels centres escolars s’ubicaran a l’avinguda de Ramon Folch, a la rotonda del Rellotge i al passeig de la Devesa. «El que volem tots és que els professionals, entitats, i el públic assistent, puguin gaudir el màxim del dia del llibre i de la rosa», explica la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes. Per la seva banda, la presidenta del Gremi de Llibreters de Girona, Maria Carme Ferrer, assegura que «serà una gran festa per la quantitat d’espai que ens permet fer les parades grosses i amb activitats de contacontes i música al vespre».