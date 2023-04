El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà, el Fastt, torna a impulsar, per quart any consecutiu, Micropobles a escena, una proposta que convida els veïns dels municipis on té lloc el festival a crear una peça escènica des de zero guiats per una companyia professional. Aquest any, Nus Cooperativa liderarà el procés creatiu de la peça, que portarà a debat el gènere i la violència en l’entorn rural a partir de la tècnica del teatre fòrum. En el taller, la companyia ensenyarà a crear, jugar i transformar la realitat en grup, posant consciència a allò que expressen els conflictes, somnis i cossos.

Els assajos començaran el 23 de maig i finalitzaran el 27 de juny. La proposta és gratuïta tant per als participants com per als espectadors que en veuran el resultat. La primera representació serà l’1 de juny a Vilaür, i se’n faran dues més (8 i 15 de juliol) per diferents pobles del Fast. Les inscripcions s’obriran el proper dilluns, 24 d’abril, i hi ha places limitades a un màxim de 15 persones que no cal que tinguin experiència prèvia. El Fastt se celebrarà del 7 al 30 de juliol a Agullana, Garrigàs, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.