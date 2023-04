La ciutat de Guiyang acull la primera exposició amb obres de Salvador Dalí a la Xina després de les restriccions per la pandèmia. A universal genius, que s'inaugura aquest dijous, inclou 120 obres entre les quals olis, aquarel·les, dibuixos i obra gràfica, totes elles procedents de la Fundació Gala-Salvador Dalí. La retrospectiva al Centre Internacional de Moda de Guiyang posa l'accent en tres aspectes que desperten un interès particular en el públic asiàtic, com els referents clàssics de Dalí, Velázquez i Miquel Àngel; les escenografies creades pel pintor figuerenc i les il·lusions òptiques.

L'origen de l'exposició és previ a la pandèmia, però no ha sigut fins que s'han relaxat les mesures per contenir la covid a la Xina que la Fundació ha reprès el projecte, emmarcat dins la commemoració del 50è aniversari de les relacions bilaterals entre Espanya i la Xina. El recorregut artístic de la mostra comença a l'època de formació de Dalí amb la presència del paisatge i un retrat del pare d'estil clarament impressionista, i finalitza amb les darreres obres, amb especial èmfasi en aquelles que homenatgen els seus referents clàssics. El període surrealista hi és representat amb dues obres: Sense títol. Bal onirique, que fa referència al joc surrealista del cadàver exquisit, i Eclipsi i osmosi vegetal, un paisatge d'atmosfera onírica, molt característic dels anys trenta. Pel que fa a la faceta d'escenògraf, s'hi exposen projectes per als ballets Tristany foll, El Laberint i Romeu i Julieta i altres que van servir per al curtmetratge Destino. Finalment, l'admiració de Dalí pels clàssics s'il·lustra amb pintures que abracen dels anys cinquanta fins als vuitanta. Una representació de la Fundació Gala-Salvador Dalí assistirà demà a la inauguració de l'exposició, que es podrà visitar fins al 31 d'agost. El director general de la Fundació Dalí, Fèlix Roca; el gerent, Joan Manuel Sevillano; la sotsdirectora de Col·leccions i Exposicions, Carme Ruiz, i la directora comercial, Leonora Aixas seran presents a l'esdeveniment inaugural. També hi assistirà l'Ambaixador d'Espanya a la Xina, Rafael Dezcallar de Mazarredo, i el Ministre Conseller de Cultura d'Espanya a la Xina, Gerardo Bugallo Ottone.