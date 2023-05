‘1969’, d'Eduard Márquez, ‘L'artefacte’ de Josep Ortiz, i ‘Els irredempts’ de Cristina Garcia Molina aspiren al Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana, segons ha anunciat el Gremi de Llibreters de Catalunya. En l’apartat d’infantil i juvenil de literatura catalana, els finalistes són ‘El secret del contacontes’, de Ximo Cerdà, ‘Fills d'Èodhum’, de Roger Tarrés, i ‘La tercera màscara’, de Care Santos. A partir d'aquest dimarts 2 de maig i fins el dia 23 del mateix mes totes les llibreries agremiades de ple dret procedeixen a votar l'obra guanyadora de cada categoria. El lliurament del Premi Llibreter es farà en un acte públic, obert a tothom, el proper 8 de juny.

Han estat nominats en altres literatures ‘La promesa’, de Damon Galgut, ‘Eufòria’, d'Elin Cullhed, i ‘L'aigua del llac no és mai dolça’, de Giulia Caminito. En la categoria d’àlbum il·lustrat: ‘Hi havia una forma’, de Cruschiform / Gazhole, ‘La sopa del senyor Lepron’, de Giovanna Zoboli / Mariachiara Di Giorgio, i ‘La casa blava’ de Phoebe Wahl. En infantil i juvenil d'altres literatures: ‘Alma. S'aixeca el vent’, de Timothée de Fombelle, ‘Pardaleta’, de Joana Estrela, i ‘Mascota’, d'Azwaeke Emezi.

El Gremi de Llibreters de Catalunya ha anunciat els nominats per a la XXIV edició del Premi Llibreter, un guardó que atorguen les llibreries de Catalunya per destacar i reconèixer la qualitat i la significació de determinats títols i alhora posar en valor l'ofici de llibreter i el seu paper com a prescriptors al món de la literatura.

Els finalistes han estat escollits pel Comitè de Lectura i Selecció d’obres de cada categoria. Cada comitè està format per 5 persones, representatives de la diversitat llibretera del Gremi i amb reconeixement professional en relació a les diverses categories del Premi. Les obres han de complir amb els requisits i l’esperit del Premi, és a dir, que destaquin per la seva temàtica, pel tractament literari i per la seva qualitat.

El Premi Llibreter és un guardó, organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que atorguen les llibreries de Catalunya. Té per objectiu destacar i reconèixer la qualitat i la significació de determinats títols per afavorir-ne la difusió mitjançant la seva promoció a les llibreries. Alhora, amb el Premi Llibreter el Gremi de Llibreters vol posar en valor l'ofici de llibreter i el seu papers com a prescriptors al món de la literatura.