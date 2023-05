Burruezo & Nur Camerata duen al Marroc la seva mirada sobre la música de l’al-Àndalus

Pedro Burruezo & Nur Camerata han portat la seva visió contemporània de la música de al-Àndalus i sufí fins al Marroc. La formació ganxona ha participat en una gira impulsada per l’Institut Cervantes i l’ambaixada espanyola que els ha permès actuar a Fes, Tetuan, Larache i Tànger.

Hi han interpretat peces clàssiques del seu repertori en diferents idiomes, com el català, el castellà, l’àrab o l’italià, «música inspirada en el món medieval, però amb un aire molt de l’època que ens ha tocat viure» que ha tingut molt bona acollida entre el públic marroquí, segons Burruezo.

«La música del futur serà espiritual o no serà. Estic convençut que cada cop més artistes tornaran a un concepte sagrat de l’activitat artística», assegura el músic, que veu en l’emergència climàtica una mostra de «tot el que el materialisme ha fet malament».

«Caldrà crear una gran quantitat de bellesa per compensar la destrucció i la lletjor que encara han de venir. Als països on la tradició espiritual encara és viva... tot això ho tenen molt clar», afirma Pedro Burruezo, que insisteix que cada vegada més músics s’acosten a la tradició andalusina i sefardita.

«Tinc la fortuna de conèixer-ne alguns i de tocar, gravar i actuar amb ells. Tant a Europa com al Magrib es viu una certa efervescència al voltant de la cosa andalusina, el seu llegat i el seu missatge vàlid per a una societat, com la nostra, en descomposició. Tot i això, a Catalunya, malauradament, encara vivim d’esquena al nostre passat», lamenta.

Burruezo & Nur Camerata, que reivindiquen el llegat de al-Àndalus a Catalunya, tenen previst presentar el seu disc més recent, La reina de Siurana, dimarts vinent a Girona. Serà dins el cicle Música per a Tothom, les trobades musicals i pedagògiques que organitza l’associació Magic Room. El concert del dia 16 començarà a les 8 del vespre al centre cívic Pla de Palau amb entrada gratuïta.