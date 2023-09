Diverland es consolida i torna a penjar el cartell de «sold out»

Només tres setmanes després de tenyir de peach la platja de Sant Antoni amb més de 20.000 persones entregades a la causa, l’Orquestra Di-Versiones ja assaboreix l’èxit d’una altra fita abans d’acomiadar la temporada: Diverland, o com ells mateixos anomenen, «ciudad de diversiones».

El festival, coorganitzat amb la productora U98 i el càmping Sènia Internacional, ha aconseguit reunir 2.500 persones al càmping Internacional de Calonge durant tot el cap de setmana, en la quarta edició d’una cita que torna a penjar el cartell de 'sold out' i que té com a objectiu fer una mirada nostàlgica als anys 80, els de joventut i adolescència dels membres de la banda i molts dels seus seguidors.

Diverland va obrir les portes divendres al vespre i fins ahir a la tarda van pujar a l’escenari Litus 3, Di-Versiones (com a plat fort), Big Mouthers, Joan Colomo i la Radiofórmula, la txaranga Bufatramuntana i Pelukass. Una de les novetats d’aquesta edició va ser el Guateque Fluor Party, una festa dels anys 80 a la platja amb colors cridaners. Més enllà de la música, un altre dels atractius d’aquest any va ser la presència d’una reproducció del mític Delorean de Regreso al futuro, o l’actuació d’un grup de ball que va recrear les batalles de A todo break del programa Tocata de TVE. A més també hi va haver un taller de ball per recrear John Travolta i Uma Thurman a Pulp Fiction, tallers de circ i braçalets, i la presència d’un trenet que va recórrer tota la instal·lació. També es van programar activitats com el Frikibingo i la Diver-paella, que ahir va tancar la celebració. «L’objectiu és que la gent desconnecti i s’oblidi dels maldecaps», va assenyalar el director de la productora i segell discogràfic U98, Jordi Puig, que va confessar que «se’m cau la llagrimeta quan aconseguim que el públic sigui feliç». Amb tot, va assegurar que Diverland «ha arribat per quedar-se».