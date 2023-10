Maestro Espada, Alidé Sans, Joan Garriga i el cantant de La Ludwig Band, Quim Carandell, formaran part de la setena edició del Càntut, que enguany explorarà les cançons i les cantarelles de joc. El festival dedicat a la música de tradició oral, que se celebra del 17 al 19 de novembre, conjugarà un any més les propostes que miren el patrimoni musical amb aires nous, les que conviden a cantar-lo en comunitat i les que treballen per recuperar-lo, aquest any amb la vista posada en les melodies que es fan servir per jugar, que centraran diversos actes.

Als ja anunciats concerts de Carles Belda i Sanjosex, que es retroben per rememorar l’èxit del disc Càntut del 2016; el d’Eliseo Parra i el d’Alba Careta i Henrio, que presentaran la nova producció del Càntut dedicada a les cançons de bressol, el certamen suma ara iniciatives com una conversa amb els mítics Els Esquirols o els àpats per cantar amb Garriga i Carandell.

En total, durant el tercer cap de setmana de novembre es podran veure a Cassà 25 propostes, entre concerts, xerrades, presentacions, àpats o tallers. D’aquestes, una dotzena seran activitats úniques o ideades especialment per al Càntut i quatre presentacions a les comarques gironines. També hi haurà una estrena oficial de disc i una presentació a Catalunya. El 60% de la programació és gratuïta i per a la resta, les entrades es posen a la venda aquest dimarts a les 2 del migdia.

El Càntut s’inaugurarà el divendres 17 a la tarda, amb un acte obert en record a la Fira del Joc que havia tingut lloc als anys 80 a Cassà. A continuació serà el torn d’un dels pocs concerts de retrobament de Belda i Sanjosex per commemorar l’edició en vinil del disc Càntut; la presentació de 20aix dels garrotxins Sol i Serena, que es reuneixen de nou per celebrar el vintè aniversari i el primer Càntut a Taula, amb els empordanesos Fetus com a animadors del sopar.

Dissabte 18 la jornada arrencarà amb La fàbrica de cantaires, un recorregut sonor ideat per Grana i Moscatell amb els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva i AEiG La Claca, i la xerrada Les cançons de joc. Una experiència de recollida a Arbúcies, que desgranarà l’extens treball de recuperació de jocs antics que es va dur a terme als anys 90 al poble selvatà.

Més tard, el festival acollirà la primera actuació a Catalunya de Les Pitxorines, una banda que renova la cançó tradicional mallorquina; un vermut cantat amb Ivan Caro; el primer Dinar de Cantadors amb Joan Garriga i un concert d’Ernest Sitges, el Pastor, gran coneixedor i amant de les cançons tradicionals de muntanya.

La tarda arrencarà amb dos dels plats forts d’aquesta edició: una conversa amb Els Esquirols, amb diversos membres del veterà grup osonenc i el comiat dels escenaris catalans d’Eliseo Parra, un dels grans noms en el camp de la divulgació i renovació de la música tradicional de la península. Un concert d’Alidé Sans a peu dret i el segon sopar Càntut a Taula amb Marcel Marimon + Fenya Rai tancaran la jornada.

L’alumnat més petit de l’Escola de Música Municipal Pere Mercader obrirà la programació de diumenge 19 amb un concert dedicat a les cançons de joc, un tipus de música que també treballarà el taller familiar de Miqui Giménez durant el matí.

La música tradicional de la Garrotxa centrarà el vermut cantat de Manelic de Pere i un acte amb Liliana Tomàs i Jaume Arnella, abans d’enfilar la recta final del festival amb la presentació oficial del disc Udolç d’Alba Careta i Henrio, la tercera producció discogràfica del Càntut, que recupera les cançons de bressol.

La cloenda anirà a càrrec de Maestro Espada, dos germans murcians capaços de fer conviure tradició i electrònica sense que desentoni.