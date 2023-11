Trueba, Verdaguer i Roch triomfen a Girona amb la presentació de "Saben aquell"

«Tornar a Girona i als Ocine em porta records formidables», exclamava aquest vespre el cineasta David Trueba, poc abans de la presentació a la ciutat de "Saben aquell", el seu últim film. Allà mateix, vint anys enrere, "Soldados de Salamina" havia fet història en romandre-hi més d’un any en cartell. Ara busca que aquesta «història d’amor increïble, bonica i trista», en paraules de l’actor David Verdaguer, sobre l’humorista Eugenio, també triomfi en taquilla. De moment la crítica ja l’ha saludada amb els braços oberts i avui ha omplert els Ocine.

«No volia mostrar el que ja havíem vist d’Eugenio», deia Trueba, que subratlla que ha volgut fugir del típic biopic. Segons el director «em va arribar la idea de fer un projecte amb Eugenio de protagonista, em van deixar llibertat de plantejar la pel·lícula com volia i trencar amb tot allò preconcebut. El que vaig decidir és fer els seus anys amb Conchita, els anys que van passar junts, que són molt essencials a la seva carrera. N’ha sortit un film emocionant, amb sentiments, passions i moltes coses que m’agrada explicar a l’espectador».

"Saben aquell" es va rodar en català i aquesta és la versió que s’ha distribuït a tot l’Estat. David Trueba defensa aquesta elecció «perquè aquesta era la seva vida real, ell s’expressava en català i Conchita també el va aprendre molt d’hora. D’aquesta manera es dona credibilitat a la història. Fa vint anys a "Soldados de Salamina" també hi havia personatges que parlàven en català. Soc un enamorat de les llengües de l’estat i m’agrada posar la gent en la realitat tot i que potser encara a molta gent li costa veure cinema subtitulat i has de convèncer la indústria espanyola».

Per la seva banda David Verdaguer, que brilla amb la seva caracterització d’Eugenio, ha explicat que, per a ell, l’humorista era «una persona molt brillant, que va posar el valor el com més que el què. Després d’investigar aquests seus 13 anys de vida que avarca el film penso que era un senyor que tenia por, i que per això s’amagava darrere la cuirassa d’un personatge que se’l va acabar menjant. Espero que, com a actor que soc, a mi no se’m mengi mai la màscara».

Sobre què es trobaran els espectadors que vegin la pel·lícula, l’actor gironí ha dit que «la gent busca Eugenio i es troba una història d’amor. Hi ha qui em diu que vol veure "Vidas pasadas", però "Saben aquell" també és una història d’amor increïble, bonica i trista».