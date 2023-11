Love of Lesbian farà una "pausa creativa" després de la publicació del seu proper disc, segons ha assegurat en una entrevista a RAC1. El cantant assegura que la banda no desapareixerà, però confessa que necessiten una aturada per buscar altres camins creatius. "No serà l’últim [disc], però sí que després d’aquest de l’any que ve, hi ha d’haver una pausa creativa. No de concerts, d’espectacles o de coses que vulguem fer plegats", precisa. La banda liderada per Santi Balmes ja va anunciar a l'ACN que el nou projecte discogràfic veurà la llum l’any que ve i gairebé la meitat de les cançons tindran col·laboracions.

Balmes ha explicat a l'emissora que Love of Lesbian són "família" i que és molt difícil que hi hagi un adeu definitiu. Amb tot, reconeix que hi ha moments en què pensa que s'ha "has tocat un límit": "penses que hauries de començar a omplir un altre gerro amb un altre tipus de líquid per tal de no abocar totes les idees creatives en un sol projecte". També assegur que té pendent compondre en català, un repte que l'il·lusiona perquè és la seva llengua materna.