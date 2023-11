La companyia Las Huecas torna al festival Temporada Alta aquest divendres amb l'espectacle 'De l'amistat', una comèdia que celebra la "joia" de l'amistat. Es tracta d'un muntatge d'autoficció en què la companyia recrearà diferents escenes que ha viscut la companyia i com a poc a poc entre elles s'ha creat un grup d'amigues. A partir d'aquesta experiència, les protagonistes mostren algunes escenes més idealitzades i que són habituals entre tots els grups d'amics. Las Huecas van debutar al festival en l'anterior edició amb 'Aquelles que no han de morir' i aquest divendres portaran 'De l'amistat' al Centre d'Arts Escèniques el Canal de Salt (Gironès) a les vuit del vespre.

El col·lectiu explica que el nou espectacle explica d'un grup d'amigues i com, a poc a poc, aquest grup es va dissolent perquè cada vegada comparteixen menys coses i tenen interessos diversos. Les intèrprets asseguren que no es concentren en els conflictes que es generen per la manca d'interessos comuns, sinó més en "l'esperança i la resiliència" que algun dia tornaran a coincidir.

L'obra desenvolupa la necessitat d'adaptar-se i reinventar-se perquè aquelles amistats de tota la vida segueixin sent de tota la vida. El col·lectiu ha optat per escollir algunes de les vivències que ha tingut al llarg de la vida i combinar-les amb algunes escenes de l'imaginari col·lectiu. Per això el públic reviurà nits de festa i altres moments en què tothom ha gaudit de la companyia d'un grup d'amics. Les intèrprets asseguren que els espectadors viuran "un viatge místic" amb escenes hilarants.

Malgrat tot, Las Huecas deixen clar que 'De l'amistat' no busca l'essència de l'amistat com el suport o el recolzament que poden aportar en moments difícils, sinó en l'alegria i l'esperança que poden traslladar les amistats. Asseguren que enfoquen el muntatge des de la "jovialitat" perquè la gent revisqui i doni importància als riures o les alegries que han viscut de la mà dels seus amics.

El col·lectiu referma que "les relacions estan molt influenciades pel món i el llenguatge terapèutic". En aquest sentit, les intèrprets afegeixen que "sembla que tots haguem de ser psicòlegs dels nostres amics i no cal". Per això demanen a la gent que opti per valorar els bons moments que passen amb ells i no tan els consells terapèutics que poden rebre. 'De l'amistat' es podrà veure aquest divendres 24 de novembre a les sis de la tarda al Centre d'Arts Escèniques el Canal de Salt.