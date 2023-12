Pep Admetlla aixeca una biblioteca de la memòria en una avinguda veneçolana

La biblioteca de la memòria ideada per l’artista Pep Admetlla per a la cinquena Biennal del Sur, Pueblos en Resistencia de Veneçuela ha pres forma en una gran avinguda de la ciutat de Maracay. El gironí és un dels 26 artistes internacionals que, juntament amb 46 del país, participen a la cita, que en aquesta edició aborda el concepte de memòria. La seva peça s’exposarà al carrer fins a mitjans de desembre, però les autoritats de la ciutat, la capital de l’estat d’Aragua, ja han mostrat el seu interès per museïtzar-la en un futur.

Seguint la seva línia de treball d’unir escultura, arquitectura i espai públic, Admetlla ha creat una peça a mig camí entre l’escultura i la intervenció instal·lativa transitable, dissenyada en els darrers mesos al seu estudi a Girona i construïda en temps rècord a la ciutat llatinoamericana.

L’escultor, que valora l’experiència com a molt positiva, assenyala que va fer un viatge llampec a Llatinoamèrica, amb cinc dies de feina «esgotadora» per aixecar la peça amb l’ajut d’un petit equip local.

Batejada com a Memoria y contenido. Narrativas para el próximo milenio, es tracta d’una enorme estructura formada per dos grans peces amb una pàtina de ciment tintat amb pigments naturals vermellós.

Inicialment estava previst que l’obra es col·loqués en un espai natural a la zona de Tejerías, però finalment l’organització ha optat per instal·lar-la al boulevard Pérez Almarza de Maracay, epicentre de la biennal, que es desenvolupa tant en espais tancats com a la via pública.

Com ja va fer al projecte escultòric i arquitectònic del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, l’estructura creada per Admetlla té una coberta amb obertures que funcionen com a espiells: deixen passar la llum natural i els sons per modular l’experiència del visitant que estigui a dins, i alhora, permeten observar l’interior des de fora.