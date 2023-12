Les xarxes socials s'han omplert amb missatges de comiat a l'actriu barcelonina Itziar Castro que ha mort aquesta matinada a Lloret de Mar mentre treballava en un espectacle. Tenia 46 anys. El món cultural i polític li ret homenatge destacant que va ser un "actriu compromesa" i amb molt talent. Apart de la seva professió, també ressalten que era una "feminista incansable", i una "defensora de causes justes". La intèrpret va iniciar la seva carrera professional el 2002 i havia participat en diverses sèries de televisió com 'Vis a Vis', 'El cor de la ciutat', 'Hospital Central' o 'El Crac'. Al cinema, va aparèixer en pel·lícules com 'Campeones', 'Matar a Dios' i 'Pieles' i va ser nominada als Goya com a millor actriu revelació.

Mor l'actriu Itziar Castro a la piscina de Lloret "El meu condol a la família i amics d'Itziar Castro. Perdem una actriu compromesa, única i extraordinària", ha piulat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha descrit Castro com una "feminista incansable, lluitadora pels drets de totes i referent de llibertat": "Ens deixa un llegat preciós de compromís i solidaritat. Descansi en pau". L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha dedicat unes paraules a l'actriu, nascuda a la ciutat: "Avui, ens hem llevat amb la tràgica notícia de la mort d'Itziar Castro. A banda del teu indiscutible talent com a actriu, has estat una gran abanderada en la defensa dels drets LGTBI. Gràcies, Itziar". El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat que l'actriu "marxa massa aviat": "Ha deixat una empremta inesborrable en aquest país, pel seu talent enorme però també per ser una dona lluitadora. Sempre et recordarem, Itziar". La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, també ha volgut recordar el compromís d'Itziar Castro. "Amb una enorme tristor, hem sabut que ens ha deixat la Itziar Castro, una actriu compromesa i lluitadora pels drets de totes. Sempre quedarà en la nostra memòria i ho farà dibuixant-nos un somriure en la carar", ha dit Albiach. Als missatges de condol s'hi han sumat les exministres Ione Belarra i Irene Montero. Montero ha ressaltat les múltiples facetes de Castro: "Actriu talentosa, bona amiga, feminista i lluitadora, disposada sempre a ser-hi per defensar les causes justes. Et trobarem a faltar, estimada". "Només podem agrair el seu talent immens i la seva lluita incansable per una societat més igualitària i millor per a totes", ha destacat Belarra. El món de la cultura està de dol. "Itziar Castro era una actriu meravellosa i una persona carinyosa, intel·ligent i divertida", ha piulat Santiago Segura, que no se n'ha estat d'afegir amb to reivindicatiu: "A vegades ho passava malament pel 'hate' i el 'bullying' que havia d'aguatnar en aquesta xarxa social, tot i que ho afrontava sempre amb força i valentia. Patia lipedema, una malaltia degenerativa". Segura ha dit que la seva mort, als 46 anys, és "un cop sobtat i cruel". El director de cinema i amic íntim de l'actriu, Frankie de Leonardis, ha informat de la mort de l'actriu a través de les xarxes socials: "Amb profund pesar vull informar de la mort la nit passada de la talentosa Itziar Castro. Amb una carrera destacada a la indústria de l'entreteniment, Castro ha deixat una petjada inesborrable amb la seva notable actuació i carisma".