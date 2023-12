Joan Dausà, tancant la reeixida gira d’aniversari del Jo mai mai, les T de Teatre amb La dona fantasma, el clàssic La gavina d’Anton Txèkhov versionat per Jokūbas Brazys, un cabaret de la mà del del cantant i compositor de cinema, Alfonso de Vilallonga i la proposta més irreverent de Las Chatis de Montalbán seran els espectacles que tancaran al llarg d’aquest cap de setmana una 32a edició del Temporada Alta que, a falta de donar a conèixer les dades d’assistència definitives, aspira a recuperar xifres prèvies a la pandèmia. L’any passat el festival gironí va tancar amb 49.979 assistents i un 89,06% d’ocupació, registre que s’aproximava al de 2019, quan van passar-hi 53.086 persones (89,21% d’ocupació).

Žuvedra (La gavina), l’adaptació contemporània del clàssic d’Anton Txèkhov per part de la companyia lituana OKT, dirigida per Jokubas Brazys obrirà aquest divendres a la tarda, a les 18 h al Teatre de Salt, un darrer cap de setmana de festival farcit de música, cabaret i teatre. També divendres, a partir de les 20 h al Teatre Municipal, la companyia T de Teatre estrenarà al festival La dona fantasma. Es tracta d’una sàtira immoral sobre quatre mestres amb una vida intensa i malenconiosa, marcada pels desenganys amorosos. Aquesta però només és la primera de les moltes capes d’una obra farcida de comèdia i suspens escrita i dirigida per l’argentí Mariano Tenconi Blanco. L’espectacle també es podrà veure aquest dissabte (18.00 h i 20.30 h) i diumenge (18.00 h).

En clau musical, dissabte la sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona rebrà la visita de Joan Dausà, qui tancarà al festival Temporada Alta la reeixida gira de celebració del desè aniversari de Jo Mai Mai, el debut discogràfic del músic i cantant de Sant Feliu de Llobregat que inclou la cançó de títol homònim que s’ha convertit en el gran èxit de la seva carrera, fregant actualment les deu milions de reproduccions a Spotify. Per al concert de Girona, que ja ha exhaurit totes les entrades, Dausà comptarà damunt de l’escenari amb la seva banda habitual a més de les cantaires del Cor de Noies Cantabile, la coral de dones Dorys d’Artmusic i la coral Somriures, amb les quals conferirà una dimensió més nostàlgica al repertori.

Un cabaret a l’estil vintage

També aquest dissabte, a les 20.00 h al Teatre de Salt, el Temporada Alta acollirà la presentació del nou espectacle d’Alfonso de Vilallonga. A Ceci n’est pas une femme el cantant i compositor de cinema construeix un repertori essencialment a l’entorn de les grans dives de la cançó, des del Cabaret dels anys 30 fins al Music Hall dels 60, incloent peces d’Edith Piaf, Lotte Lenya o Fréhel. Els temes del mateix Vilallonga completen la visió d’aquest amor sempre a la fuga, real o somiat, per recordar-nos, junt amb Marlene Dietrich, que després de tot «sempre ens quedarà la tendresa».

El Temporada Alta d’aquest 2023 el clourà diumenge, a les 18.00 h a la sala La Planeta de Girona, una imaginativa proposta escènica de la companyia Las Chatis de Montalbán. A Derecho a patalet. La missió més trepidant de les Espies de veritat, Belén Barenys, Natàlia Barrientos i Paula Vicente Mascó es posen en la pell de les protagonistes de Totally Spies! (Espies de veritat), la reeixida sèrie francocanadenca de superheroïnes creada per Vicent Chalvon-Demersay i David Michel i estrenada a Catalunya, pel canal Super 3, l’any 2002.

En aquesta versió, la Sam, l’Alex i la Clover han rebut la missió de salvar el món i esbrinar per què els ocellets ja no riuen, els nens ja no canten i les flors ja no fan olor de primavera. Berta Prieto i Lola Rosales escriuen i dirigeixen aquesta àcida proposta teatral que arriba al festival gironí amb les entrades exhaurides.