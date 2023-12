Després de gairebé cinc anys sense presentar cançons inèdites, Sopa de Cabra anuncia un nou disc de col·laboracions per al 2024. El projecte, que portarà per títol Ànima, anirà acompanyat per una gira de presentació que començarà l'any vinent i s'allargarà fins al 2025 i de la qual no han donat més detalls.

El nou treball dels gironins sortirà el novembre vinent sota el segell de Promo Arts Music Records, però a partir del gener ja s'aniran publicant avançaments. Cada cançó del nou disc comptarà amb la col·laboració d'un artista que el grup considera que "té ànima", un concepte que dona títol al dissetè àlbum de la banda. "Serà un disc diferent de tots els que hem fet fins ara amb Sopa de Cabra, no només per les col·laboracions, sinó perquè hem volgut treballar l'ànima de les cançons amb els col·laboradors", avança el cantant, Gerard Quintana, que assegura que la formació està "compartint el procés de composició dels temes", cosa que no havien fet mai. "Després de gairebé quaranta anys treballant junts, incorporar noves mirades i maneres de fer per parir junts les cançons és tot un estímul", assegura. Nova gira Coincidint amb la publicació del nou disc, el grup iniciarà el 2024 una gira "amb un nombre limitat de concerts" que es donaran a conèixer pròximament, segons han indicat en un comunicat. D'aquesta manera, Sopa de Cabra tornarà als escenaris després de la gira de celebració dels trenta anys del disc Ben endins, que va exhaurir les entrades de tots els concerts programats i que es va tancar el novembre de l'any passat al Palau Sant Jordi, davant de més de 15.000 espectadors.