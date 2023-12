Alumnes de batxillerat artístic de l’Institut Santiago Sobrequés de Girona han dissenyat la novena edició de la campanya Nadal al Museu dels museus gironins, que s’allargarà fins al 7 de gener. Els alumnes han ideat i creat el cartell de la campanya, han dissenyat un llibre-joc personalitzat per cada un dels 26 museus de la Xarxa i un obsequi per als infants participants, amb 26 models diferents d’adhesius.

Enguany, i repetint l’èxit de l’edició anterior, la campanya conjunta de Nadal al Museu s’ha fet a manera de projecte educatiu i de cocreació amb els alumnes de batxillerat artístic de l’INS Santiago Sobrequés. Tant el disseny com la conceptualització i l’execució han estat fruit d’un procés de treball que es va iniciar el 5 de setembre i que ha finalitzat amb l'inici de la campanya, el 6 de desembre. El cartell guanyador, seleccionat pels professors i els alumnes, és obra de Laia Cicres i Natalia Armijo.

A més de la proposta lliure de visita a la col·lecció permanent dels museus amb el llibre-joc de la campanya, com ja és tradició als museus del territori, els infants que els visitin podran gaudir de diferents tallers i activitats educatives. Els 26 museus que conformen la Xarxa ofereixen una àmplia oferta d’activitats familiars programades amb motiu de les vacances de Nadal: tallers infantils, casals de Nadal, pessebres, jocs d’escapada (scape rooms), recerca de caganers amagats, audicions de música, elaboració de fanalets de Reis, postals de Nadal o recitals de contes de Nadal, entre d’altres. D’aquesta manera, es pretén que els museus entrin dins l’imaginari familiar com un espai obert, lúdic, amable i acollidor, per descobrir durant el període nadalenc el patrimoni i les tradicions locals.

Tota la programació d’activitats de Nadal dels 26 museus de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona es pot consultar al web https://www.nadalalmuseu.com, on també hi ha disponible informació de tallers en línia vinculats al patrimoni dels museus destinats al públic infantil i jove. Per exemple, els tallers de baldufes de papiroflèxia, de salaó d’anxova, de monjo copista, de fang, de titella, d’art en primera persona o «Alice Guy, la primera directora de cinema», entre d’altres.