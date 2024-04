Registres de fins a 50 mil·límetres d'aigua per metre quadrat en el segon dia del temporal de pluja a Catalunya

El segon dia del temporal de pluja que afecta Catalunya ha deixat registres de fins a 50 mil·límetres d'aigua per metre quadrat a punts com Molló (Ripollès). A Núria (Ripollès) se n'han recollit 43,6, a la Vall d'en Bas (Garrotxa) 36,6, a Castellar de N'hug (Berguedà) 32, a Anglès (Selva) 30,3, a Fogars de la Selva 27,8, a Sant Pau de Segúries (Ripollès) 27,2 i a Santa Coloma de Farners 25,6. Són alguns dels registres més destacats que s'han produït al llarg del matí i fins al migdia, en les hores en què s'han concentrat la major part de les precipitacions.

Al pantà de Darnius – Boadella (Alt Empordà) s'han recollit 25,1 mil·límetres d'aigua per metre quadrat, mentre que a Gisclareny (Berguedà) n'han caigut 24,5 i al Parc Natural del Montseny, en concret a Tagamanent (Vallès Oriental), han estat 24.

Arbre caigut sobre un cotxe a causa d'un temporal de pluja en un servei atès pels Bombers / Bombers de la Generalitat

Aquest dilluns els Bombers van fer prop de 600 sortides relacionades amb successos causats per l'aigua, una dada que contrasta amb la d'avui, en què el cos d'emergències pràcticament no ha hagut d'actuar per circumstàncies d'aquest tipus.

En general les precipitacions d'aquest dimarts han estat d'intensitat menor a la registrada ahir dilluns i s'han situat sobretot al quadrant nord-est del Principat. La predicció del Servei Meterològic de Catalunya (SMC) preveu que l'episodi s'allargui de manera variable almenys fins dijous.

L'aigua acumulada des de l'inici de l'episodi ha permès que els pantans de les conques internes augmentin en dos hectòmetres cúbics l'aigua que emmagatzemen en dos dies.