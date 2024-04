Finalitzen les obres de millora de l’enllumenat de la rampa dels jardins de les Pedreres

L’Ajuntament de Girona ha acabat recentment les obres de millora de l’enllumenat de la rampa d’accés als jardins de les Pedreres.

“Millorant la il·luminació i canviant el paviment per evitar relliscades millorem la seguretat de les veïnes i veïns de les Pedreres i alhora facilitem la seva connexió amb la part baixa de la ciutat. Reproduir aquestes actuacions arreu de la ciutat ens permetrà anar fent una ciutat més segura de manera progressiva”, ha assegurat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu Gifre.

“La millora de la il·luminació és fonamental per garantir l'accessibilitat i la seguretat en molts espais de la ciutat que, per la seva configuració, requereixen solucions específiques. Amb l'actuació executada, el recorregut emblemàtic d'accés als jardins de les Pedreres des del jardí de la Infància, passant per sota del carrer de les Beates, esdevé més accessible a totes hores. Aquesta actuació, necessària i demanada pels veïns, és mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat de vida dels barris, amb uns espais públics més segurs, i amb la inclusivitat i l’accessibilitat universal”, ha subratllat el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí Ardreriu.

Pel que fa a la millora de l’enllumenat de la rampa d’accés las jardins de les Pedreres, la intervenció ha consistit a instal·lar quatre columnes amb llums LED -dues a la part posterior del mur i dues en el lateral- i una farola sota del pont del carrer de les Beates. L’obra l’ha portat a terme l’empresa Acota Girona Construccions SL per un import d’11.838,67 euros, IVA exclòs.

Fins ara, aquesta zona estava il·luminada únicament per les llums encastades als murets situats a uns 30 cm del terra i per les columnes i els braços situats a la vorera oposada. Per aquest motiu, la millora de l’enllumenat de la rampa va ser un dels projectes més votats en la consulta dels pressupostos participats del barri de Pedreres-Fora Muralla l’any 2019.