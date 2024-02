L'Escola de Música Municipal Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà ha engegat un projecte per fer arribar la cobla a les aules. Els seus professors van a les escoles públiques i ensenyen nocions de tible i flabiol als alumnes de 4t i 5è de primària en horari lectiu. La iniciativa vol democratitzar la música d'arrel tradicional i fomentar vocacions, però també demostra que la cobla no està renyida amb les noves tecnologies. Perquè els instruments que toquen els infants s'han dissenyat i imprès en 3D. De moment es fan classes en dos centres, però el director de l'Escola de Música, Oriol Oller, ja avança que l'objectiu és que el projecte tingui continuïtat en propers cursos. La iniciativa ha rebut una subvenció de SomSardana dins la convocatòria INNOVEM.

Aquest dilluns al matí toca classe de música a 4t de primària de l'escola Mas Clarà. Però a diferència de moltes aules -on sovint se sol tocar la flauta- aquí els alumnes aprenen nocions de tible. I no un de qualsevol, sinó que en aquest cas l'instrument s'ha dissenyat i imprès en 3D. El professor divideix la classe en dos grups i, ara l'un ara l'altre, comencen a tocar notes: Sol, La, Si, Do...

La classe forma part del projecte 'La cobla a l'escola', que aquest trimestre s'ha començat a posar en pràctica tant en aquest centre com també al Cor de Maria. En aquest cas, però, els escolars de 5è de primària hi aprenen a tocar el flabiol (també, imprès en 3D).

La impulsora del projecte és l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. El principal objectiu és acostar els instruments de cobla -més endavant, s'hi incorporarà també la tenora- als nens i nenes de primària de la ciutat. I fer-ho, sobretot, de manera pràctica. Per això, durant l'horari lectiu, un professor de la Conrad Saló s'acosta als dos centres públics i ensenya nocions de tible i flabiol, perquè la canalla aprengui a fer sonar els instruments i a tocar en grup.

"Sobretot, el que ens permet aquest projecte és democratitzar l'ensenyament musical de la cobla", diu el director de l'escola de música municipal, Oriol Oller. "L'avantatge, i també allò bonic, és que arribem a tothom; i a més, ho fem de manera pràctica, perquè el nostre objectiu no és teoritzar sobre la música, sinó ensenyar-los com funcionen els instruments i crear petites bandes a les aules", hi afegeix.

Oller també precisa que, a més de "sensibilitzar" els alumnes, el projecte 'La cobla a l'escola' també vol fomentar vocacions. I que l'objectiu, sobretot, és que la iniciativa tingui continuïtat en propers cursos, estenent-lo a més centres de la Bisbal i abastant tot el cicle superior de primària. "Això és el que li donarà sentit, perquè donarà l'oportunitat als nens i nenes de veure, escoltar i tocar un instrument de cobla; que d'altra manera, possiblement la majoria no haguessin tingut mai", subratlla el director.

Banc d'instruments en 3D

'La cobla a l'escola' també demostra que la música d'arrel tradicional -en aquest cas, la sardana- tampoc està renyida amb les noves tecnologies. Perquè en col·laboració amb l'empresa TotMusic, i també amb l'objectiu de fer instruments més econòmics, a mida dels infants, acolorir-los perquè siguin més atractius i que no pesin tant, els tibles i els flabiols -i més endavant les tenores- s'imprimeixen en 3D.

De moment ja se n'ha fet una primera comanda, que ha costat 5.000 euros i que s'ha pagat amb una aportació del Consell d'Infants Municipal de la Bisbal. Ara, el repte és continuar fent créixer el banc d'instruments perquè arribin a totes les aules a mesura que noves escoles se sumin al projecte.

Subvenció de SomSardana

El projecte a les aules de la Bisbal d'Empordà ha estat un dels dos que ha guanyat l'última convocatòria INNOVEM que impulsa SomSardana. Precisament, pel seu caràcter innovador. "Tot i que ja fem cursets per als nens, sí que és veritat que aquest és un sector al qual ens costa arribar; ara aquest projecte ens permet apropar la cobla, i de retruc també la sardana, de manera inclusiva a les aules", diu la coordinadora d'INNOVEM, Laura Rigat.

'La cobla a l'escola' ha rebut un ajut de 15.530 euros dins la convocatòria INNOVEM. L'altre projecte que també subvenciona SomSardana es fa en una escola de Premià de Mar (Maresme). Rigat subratlla que, a més d'apropar la cobla a la quitxalla dins l'horari lectiu i donar-los "uns mínims coneixements", el projecte també permetrà que aquells infants que vulguin puguin "tenir continuïtat" i aprendre a tocar més a fons els instruments un cop surtin de l'escola.

I de fet, els mateixos alumnes testimonien la curiositat i l'interès que ha despertat el projecte. "No ens ensenyen a tocar un tible qualsevol, sinó un en 3D; ens sentim molt afortunats perquè pocs nens poden fer-ho", diu Jan Piferrer, un alumne de 4t de primària del Mas Clarà. "Quan el toquem és molt emocionant i ens agrada molt, tot i que les notes són una mica complicades i si se t'escapa el dit sona diferent", hi afegeix una altra alumna del mateix curs, Samia Abdelkader.

"De moment ens han ensenyat una miqueta les notes; encara ens costaria una miqueta tocar una cançó", admet al seu torn una altra nena, Marina Moliner. "Potser a finals de trimestre ho podrem intentar!", conclou un quart alumne, Martí Mallolis.