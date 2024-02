‘Segundo premio’, dirigida per Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, sobre el grup Los Planetas, inaugurarà el D’A - Festival de Cinema de Barcelona 2024, que arriba a la catorzena edició del 4 al 14 d'abril. El certamen ha fet un primer avançament de la programació que inclou els nous treballs de Nuri Bilge Ceylan, Catherine Corsini, Lisandro Alonso o Martín Shanly. També s’ha anunciat altres noms com els films ‘Lolo & Sosaku - The Western Archive’, de Sergio Caballero, codirector del Sónar; ‘Mamífera’, de Liliana Torres, amb Maria Rodríguez i Enric Auquer com a protagonistes, i ‘Llobàs’, de Pau Calpe. El Focus D’A 2024 estarà dedicat a la directora francesa Catherine Breillat, de qui s’estrenarà a Catalunya el seu film ‘El último verano’.

La programació completa del D'A 2024, que es comunicarà properament, estarà formada per prop de 120 pel·lícules, entre llargmetratges i curtmetratges, i portarà a Barcelona una seixantena de convidats que presentaran les seves obres i dialogaran amb el públic del festival. El D'A 2024 tindrà lloc al CCCB, els Mooby Aribau, la sala Zumzeig i la Filmoteca de Catalunya. Aquest any s'incorporen dos nous espais: Casa Montjuïc i la sala Paral·lel 62, que acollirà la inauguració del festival. Després del seu pas pel Festival de Màlaga, Isaki Lacuesta estrenarà al D'A 2024 la seva nova pel·lícula, ‘Segundo premio’, codirigida amb Pol Rodríguez amb guió del propi Lacuesta i l'escriptor Fernando Navarro. La pel·lícula és una obra de ficció inspirada en la història del grup granadí Los Planetas en l'època que els durà a l'enregistrament del seu tercer disc, ‘Una semana en el motor de un autobús’ (1998). Isaki Lacuesta rodarà una pel·lícula inspirada en el grup Los Planetas